Половин година по-късно Алкарас отново е на финал

След близо половин година Карлос Алкарас отново се класира на финал. Въпреки че загуби първия сет, испанецът намери сили за пълен обрат и победи своя сънародник Хауме Мунар с 5:7, 6:3, 6:1, гарантирайки си място в спора за титлата в Токио.

ALCARAZ EN FINALE À TOKYO 🇪🇸 Carlos Alcaraz élimine Jaume Munar en trois sets et atteint sa 36e finale à 23 ans, la quatrième en 2026. L’Espagnol jouera sa première finale depuis Monte-Carlo il y a 5 mois et 23 jours. 🔙 — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) October 5, 2026

Преди близо шест месеца, на 12 април, Алкарас претърпя поражение на финала в Монте Карло от Яник Синер. Последва период, в който испанецът остана извън кортовете заради травма, като се завърна в игра едва в края на август за US Open. Роденият в Мурсия тенисист стигна до четвъртфиналите на „Флашинг Медоус“, където беше елиминиран от Бен Шелтън.

Три седмици по-късно испанецът се отправи към Токио, където записа три последователни успеха и достигна до полуфиналите. В предпоследното стъпало от надпреварата в японската столица негов съперник бе испанецът Хауме Мунар. Заемащият 49-о място в ранглистата успя да измъкне първия сет, в който Алкарас загуби 16 поредни точки. Бившият номер 1 в света постепенно повиши нивото на сервиса си, спечели трудно втората част и след това бе безкомпромисен в решителния сет. След два часа и 33 минути игра бившият водач в световната ранглиста триумфира с 5:7, 6:3, 6:1.

Baseline Brilliance 🤩 #japanopentennis https://t.co/7o3MRImCmv — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2026

"Не знам какво се случи в първия сет. Започнах мача добре. Водех с пробив и сервирах за сета. Изглежда имам проблеми всеки път в първия сет, но всеки път се връщам и съм много щастлив от това", сподели Карлос след мача.

Победата удължи серията на Алкарас на 8 поредни успеха в японската столица, където триумфира с трофея при дебюта си през миналата година. Това е общо 36-и финал в кариерата на седемкратния шампион от Големия шлем на ниво ATP (26 победи и 9 загуби до момента).

Във финалния сблъсък Алкарас ще се изправи срещу Иржи Лехечка, който бе убедителен срещу поставения под номер 8 Валентен Вашеро и го победи с 6:4, 6:2 след само 68 минути игра.

Лехечка влиза в големия финал с впечатляваща серия от шест поредни победи на сметката си, започнала с успехите му за Купа Дейвис и продължила с победите над Зизу Бергс, Уго Умбер, Адолфо Ваийехо и Валентан Вашеро в Токио. Тази инерция превръща чеха в изключително сериозно предизвикателство за защитаващия титлата си Карлос Алкарас.

До момента Карлос Алкарас и Иржи Лехечка са се изправяли четири пъти един срещу друг в професионалния тур, като испанецът води с 3-1 победи в преките дуели. Испанецът записа успехи срещу чешкия си съперник на Откритото първенство на САЩ през 2025 година и на турнира на трева в Куинс през 2023 и 2025 година, докато единственият успех за Лехечка бе постигнат на четвъртфиналите в Доха през февруари 2025 година.

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Снимки: Gettyimages