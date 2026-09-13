Какви са целите на хандбален клуб Осъм пред новия сезон?

Целта пред хандбален клуб Осъм (Ловеч) е да си върне позицията сред първите отбори в първенството, заяви за БТА играещият треньор Виктор Симеонов. През последните шест години, с изключение на миналата, отборът е в топ четири на страната и почти всеки сезон печели медал.

Още от началото на месеца състезателите се събраха за първите тренировки и за подготовката на предсезонния традиционен турнир по хандбал за мъже "Тодор Хънков" в Бургас, който се проведе вчера и днес. Ловешките хандбалисти се наредиха на четвърто място.

Подготовката им продължава в Ловеч, като треньорът очаква този сезон в отбора да се включат 18 състезатели. Новото попълнение е юношеският национал Антон Ангелов, вратар.

„Всеки мач излизаме за победа, въпреки че съставът ще е много млад“, посочи треньорът.

Първият мач от първенството за ловчалии е на 26 септември като гости на Фрегата (Бургас), а първото домакинство е на 3 октомври с Чардафон (Габрово).

Виктор Симеонов, който е и треньор на националния отбор на България за юноши до 18 години, отчита успешно лято за хандбалистите. На Европейското първенство по хандбал за юноши до 18 години (Дивизия 2 / Men's 18 EHF Championship II 2026), проведено от 2 до 9 август т. г. в град Телави, Грузия, българите спечелиха златните медали и титлата. Сред състезателите се е откроил ловчалията Даниел Иванов, капитан на отбора.

„Върнахме хандбала на европейската карта. За най-полезен играч на европейското беше определен 18-годишният ловчалия Даниел Иванов, който направи голямо впечатление на специалисти от Испания, Грузия и другите отбори. Той е мой състезател, който тренирам откакто беше осем-деветгодишен, преди две години стана най-младият гол майстор на А републиканска хандбална група за мъже в историята на българския хандбал“, посочи Симеонов.

Други успешни хандбалисти, тръгнали от школата в Ловеч, са Преслав Георгиев, Борис Маринов, Никола Христаков, както и помощник и треньорът на вратарите Юлиян Симеонов.

„Нашата цел винаги е била да подготвим момчета, които да защитават с гордост националната фланелка и да стават добри състезатели“, заяви Симеонов.

От няколко години в клуба има и женски отбори. От 20 години Ловеч не е имал медал в женския хандбал, но тази пролет момичета до 11 години влязоха в топ 3 на България и спечелиха бронзовите медали, похвали се треньорът.

Общо в хандбален клуб Осъм (Ловеч) има осем отбора - мъжки, шест за подрастващи, от които два женски, мъжки отбор, както и един по минихандбал. Тренират около 100 деца и младежи до 18 години.

„Целите ни са да продължим традицията в изграждането на добра детско-юношеска школа и отбори, които впоследствие да бъдат със състезатели в националните гарнитури на България“, каза Симеонов.

Клубът търси обаче генерален спонсор за мъжкия отбор, за да успеят да постигнат голямата цел, а именно – шампионската титла на България. Необходимо е и подобряване на условията за тренировки.

„Другия голям проблем е липсата на отопление в спортната зала в Ловеч и безхаберието от страна на всички. И все пак, въпреки трудностите, въпреки лошите условия за тренировки отборът върви нагоре. Аз уча децата да не се предават, да бъдат добри хора, пък дано един ден да могат да тренират в нормални условия. Хандбалът е спорт, който развива колективизъм, бързо мислене, учи на феърплей, дава нови приятелства, дисциплина и отговорност за живота“, категоричен е треньорът Виктор Симеонов.

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