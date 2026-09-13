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Брайтън разгроми Ковънтри, тимът на Лампард още чака първия си гол

  • 13 сеп 2026 | 18:04
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Брайтън разгроми Ковънтри с 5:0 като гост в четвъртия кръг на Премиър лийг, като головете за победителите отбелязаха Харалампос Костулас (35'), Малик Ялкуйе (51'), Паскал Грос (70') от дузпа, Люис Дънк (83') и Ясин Аяри (90+4'). Решаващ момент за разгрома бе и изгонването на Тайо Ауоний (53') веднага след второто попадение на "чайките". Футболистите на Фабиан Хюрцелер започнаха по-добре в първия четвърт час, но след това домакините също имаха своите моменти, но бяха "охладени" от Барт Фербрюген. Постепенно Брайтън пое контрола и с по-голямата си ефективност превърна двубоя в убедителна победа.

Брайтън поведе в 35-ата минута, когато Костулас се възползва от подаване на Грос и откри резултата. Преди това Ковънтри също успя да създаде няколко добри възможности, но вратарят на гостите Барт Вербрюген се намеси на няколко пъти. След почивката Брайтън нанесе втория си удар в 51-ата минута, когато Ялкуйе се разписа след асистенция на Максим Де Кайпер.

Само две минути по-късно положението за Ковънтри стана още по-тежко. Тайо Ауоний получи директен червен картон за удар с лакът в лицето на Де Кайпер, а решението на съдията бе потвърдено и от ВАР. В 70-ата минута Грос реализира дузпа за 3:0, а 13 минути по-късно капитанът Люис Дънк оформи четвъртия гол с впечатляващ далечен удар. В добавеното време Аяри също се разписа и сложи окончателната точка на разгрома.

Победата изкачи Брайтън нагоре в класирането и даде на тима увереност преди следващите сериозни изпитания. „Чайките“ първо ще гостуват на Манчестър Юнайтед за Купата на лигата на 16 септември, а три дни по-късно ще приемат Арсенал в Премиър лийг. Ковънтри пък остава без точка и без отбелязан гол след първите си четири мача в елита, а следващото изпитание за отбора на Франк Лампард е гостуване на Нотингам Форест на 19 септември, преди домакинството на Астън Вила за Купата на лигата.

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Снимки: Gettyimages

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