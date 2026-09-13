Косгей триумфира на Great North Run след оттеглянето на Макколган

Кенийката Бригид Косгей постигна убедителна победа в женското състезание на Great North Run, след като британската надежда Ейлиш Макколган се оттегли поради контузия. 35-годишната Макколган продължаваше завръщането си към състезанията след възстановяване от счупен пръст на крака, но получи травма в стъпалото в началото на полумаратона и напусна трасето с накуцване.

Косгей, олимпийска сребърна медалистка и бивша победителка в Лондонския маратон, стигна с лекота до победата с време един час, шест минути и 15 секунди.

Въпреки че времето ѝ беше по-бавно от рекорда на трасето от 1:04:28, който тя постави преди седем години, 32-годишната Косгей доминираше от самото начало и пробяга по-голямата част от 13,1-милното състезание сама.

Тя пресече финалната линия с над две минути по-бързо от своята сънародничка и миналогодишна победителка Шейла Чепкируи, която остана на второ място.

Американецът Зухаир Талби направи брилянтен финален спринт в последната миля, за да спечели състезанието при мъжете, надделявайки над миналогодишния шампион Алекс Мутисо. Двамата бягаха рамо до рамо през по-голямата част от трасето, преди 31-годишният Талби да се откъсне в заключителните етапи и да удържи преднината си, за да спечели с време 59:47.

Той за малко не успя да подобри личното си най-добро постижение от 59:41. Мутисо завърши на 14 секунди зад Талби с време 1:00:01. Рекордът на трасето при мъжете от 58:56, поставен от кениеца Мартин Матати, се държи от 2011 г.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages