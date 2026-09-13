Берое завърши при равенство във втората си контрола срещу Александрия

Женският отбор на Берое и румънският Александрия завършиха при резултат 70-70 във втората контрола помежду си. И двете срещи се проведоха в зала "Поливалента" в град Александрия за по-малко от 24 часа, след като вчера румънският тим победи с 80-62.

Според обявената предварителна програма на Берое следващата контрола ще бъде на 16 септември в Стара Загора срещу сръбския УЗКК Студент (Ниш). Това е и последната проверка преди началото на сезона.

Първият официален мач на тима е на 24 септември срещу испанския Бакси Ферол от квалификациите на Еврокъп. Старозагорки ще участват и в дриатическата лига, където Берое попадна в група Б заедно с хърватските Трешневка 2009 и Брод на Сави, сръбския Партизан и словенския Цинкарна Целе.

В първия кръг на женското ни баскетболни първенство Берое приема Локомотив (София).

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