Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Берое завърши при равенство във втората си контрола срещу Александрия

Берое завърши при равенство във втората си контрола срещу Александрия

  • 13 сеп 2026 | 16:42
  • 280
  • 0
Берое завърши при равенство във втората си контрола срещу Александрия

Женският отбор на Берое и румънският Александрия завършиха при резултат 70-70 във втората контрола помежду си. И двете срещи се проведоха в зала "Поливалента" в град Александрия за по-малко от 24 часа, след като вчера румънският тим победи с 80-62.

Според обявената предварителна програма на Берое следващата контрола ще бъде на 16 септември в Стара Загора срещу сръбския УЗКК Студент (Ниш). Това е и последната проверка преди началото на сезона.

Първият официален мач на тима е на 24 септември срещу испанския Бакси Ферол от квалификациите на Еврокъп. Старозагорки ще участват и в дриатическата лига, където Берое попадна в група Б заедно с хърватските Трешневка 2009 и Брод на Сави, сръбския Партизан и словенския Цинкарна Целе.

В първия кръг на женското ни баскетболни първенство Берое приема Локомотив (София).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Монтана удари ПАОК в контрола

Монтана удари ПАОК в контрола

  • 13 сеп 2026 | 15:04
  • 669
  • 0
Арена "СамЕлион" става "най-горещата" баскетболна точка в България

Арена "СамЕлион" става "най-горещата" баскетболна точка в България

  • 13 сеп 2026 | 10:14
  • 6861
  • 6
САЩ и Франция ще играят във финала на Световното първенство по баскетбол

САЩ и Франция ще играят във финала на Световното първенство по баскетбол

  • 12 сеп 2026 | 23:16
  • 3591
  • 0
Берое загуби от румънския Александрия в контролна среща

Берое загуби от румънския Александрия в контролна среща

  • 12 сеп 2026 | 21:21
  • 844
  • 0
Асен Николов за ФИБА Къп пред Sportal.bg: Със сигурност ще ни бъде доста тежко, но не се предаваме

Асен Николов за ФИБА Къп пред Sportal.bg: Със сигурност ще ни бъде доста тежко, но не се предаваме

  • 11 сеп 2026 | 18:02
  • 1754
  • 0
ЦСКА обяви програмата на предсезонните си мачове, утре посреща Миньор 2015

ЦСКА обяви програмата на предсезонните си мачове, утре посреща Миньор 2015

  • 11 сеп 2026 | 16:04
  • 1301
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 0:0 Левски, Хуан Переа води атаката на "сините"

Ботев (Враца) 0:0 Левски, Хуан Переа води атаката на "сините"

  • 13 сеп 2026 | 17:43
  • 11108
  • 16
Антонели с още една победа – триумфира и в Гран при на Испания

Антонели с още една победа – триумфира и в Гран при на Испания

  • 13 сеп 2026 | 15:47
  • 6932
  • 4
Леванте 0:2 Барселона, Ямал удвои преднината

Леванте 0:2 Барселона, Ямал удвои преднината

  • 13 сеп 2026 | 17:17
  • 3649
  • 14
Славия и Спартак (Варна) не помръднаха нулите в "Овча купел"

Славия и Спартак (Варна) не помръднаха нулите в "Овча купел"

  • 13 сеп 2026 | 17:04
  • 10468
  • 13
Беганович спечели в Мадрид, Никола загуби 1 точка от аванса си пред Камара

Беганович спечели в Мадрид, Никола загуби 1 точка от аванса си пред Камара

  • 13 сеп 2026 | 13:17
  • 27641
  • 72
Става горещо на "Колежа"!

Става горещо на "Колежа"!

  • 13 сеп 2026 | 07:45
  • 9385
  • 38