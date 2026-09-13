Падна първата треньорска глава в Бундеслигата

Борусия (Мьонхенгладбах) уволни треньора Еуген Полански, след като отборът записа три загуби в първите си три мача от новия сезон в Бундеслигата, обявиха от клуба.

Борусия обяви раздялата ден след тежката загуба от Фрайбург с 0:5, която осигури на отбора твърдо последното място в класирането. Полански, който е и бивш футболист на тима от Мьонхенгладбах, застана на поста през септември 2025 година.

Eugen Polanski ist nicht mehr Trainer von Borussia Mönchengladbach. Der Bundesligist hat sich nach der desaströsen 0:5-Niederlage gegen Freiburg von dem Coach getrennt. https://t.co/T2AXcdZxfQ — DER SPIEGEL (@derspiegel) September 13, 2026

"Въпреки добрата подготовка и някои окуражаващи знаци, тимът не показа, че е способен да постига резултатите, които търсим в Бундеслигата", каза спортният директор на Борусия Роувен Шрьодер. "Нашите последни мачове ни доведоха до заключението, че има нужда от промяна и освободихме Еуген от задълженията му с незабавен ефект", добави той.

Борусия (Мьонхенгладбах) загуби от РБ Лайпциг на старта на сезона с 0:3, а след това допусна три гола през втората част при поражението у дома от новака Елверсберг преди седмица. Бившият треньор на Майнц 05 Ян-Мориц Лихте ще бъде временен треньор на тима до назначаването на титуляр.

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Снимки: Imago