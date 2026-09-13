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Падна първата треньорска глава в Бундеслигата

  • 13 сеп 2026 | 15:53
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Падна първата треньорска глава в Бундеслигата

Борусия (Мьонхенгладбах) уволни треньора Еуген Полански, след като отборът записа три загуби в първите си три мача от новия сезон в Бундеслигата, обявиха от клуба. 

Борусия обяви раздялата ден след тежката загуба от Фрайбург с 0:5, която осигури на отбора твърдо последното място в класирането. Полански, който е и бивш футболист на тима от Мьонхенгладбах, застана на поста през септември 2025 година. 

"Въпреки добрата подготовка и някои окуражаващи знаци, тимът не показа, че е способен да постига резултатите, които търсим в Бундеслигата", каза спортният директор на Борусия Роувен Шрьодер. "Нашите последни мачове ни доведоха до заключението, че има нужда от промяна и освободихме Еуген от задълженията му с незабавен ефект", добави той. 

Борусия (Мьонхенгладбах) загуби от РБ Лайпциг на старта на сезона с 0:3, а след това допусна три гола през втората част при поражението у дома от новака Елверсберг преди седмица. Бившият треньор на Майнц 05 Ян-Мориц Лихте ще бъде временен треньор на тима до назначаването на титуляр. 

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Снимки: Imago

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