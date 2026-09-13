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  3. Бившата на Икарди загатна за огромното си деколте

Бившата на Икарди загатна за огромното си деколте

  • 13 сеп 2026 | 12:18
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Бившата на Икарди загатна за огромното си деколте

Уанда Нара събра над 135 000 лайка за нула време под един от последните си постове в Инстаграм.

Бившата съпруга на футболиста на Галатасарай Мауро Икарди се наслаждава на ваканцията си, но някъде измежду фотосите, на които носи доста дрехи, остана вярна на себе си и реши да се покаже само по халат.

Акцентът беше огромният й бюст, който няма как да не прикове погледите, а също така й осигури сериозен трафик в профила й в социалната мрежа.

Снимка: Инстаграм

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