Бившата на Икарди загатна за огромното си деколте

Уанда Нара събра над 135 000 лайка за нула време под един от последните си постове в Инстаграм.

Бившата съпруга на футболиста на Галатасарай Мауро Икарди се наслаждава на ваканцията си, но някъде измежду фотосите, на които носи доста дрехи, остана вярна на себе си и реши да се покаже само по халат.

Акцентът беше огромният й бюст, който няма как да не прикове погледите, а също така й осигури сериозен трафик в профила й в социалната мрежа.

Снимка: Инстаграм

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