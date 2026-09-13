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Монтана удари ПАОК в контрола

  • 13 сеп 2026 | 15:04
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Монтана удари ПАОК в контрола

Отборът на Монтана 2003 спечели и втората си контролна среща в Гърция. В Солун българският шампион разгроми ПАОК с 92-59 (24-15, 20-10, 26-18, 22-16).

Най-резултатна за победата бе Йована Савкович с 20 точки, 18 добави капитана Радостина Христова, а по 10 завършиха Индиа Фарси и Патриция Бура.

Ден по-рано възпитаничките на треньора Преслав Пешев се наложиха със 76-57 над новака в елита на Южната ни съседка Акадимиа Кавалас Пантерс.

Двете контроли са първи за Монтана от лятната им пред сезонна подготовка. Следващите три са 19, 20 и 21 септември в Белград. В сръбската столица монтачанки ще се изправят последователно срещу Мега Баскет (Белград), Будучност Бемакс (Подгорица) и БК Рас (Белград).

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