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  3. Десислав Дяков: Показахме хубави неща, няма резултат

Десислав Дяков: Показахме хубави неща, няма резултат

  • 13 сеп 2026 | 13:07
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Десислав Дяков: Показахме хубави неща, няма резултат

Черно море II (Варна) победи у дома едноименния тим на Аксаково с 3:1. Срещата е от петия кръг на Североизточната Трета лига.

Дубълът на Черно море се справи с Аксаково
Дубълът на Черно море се справи с Аксаково

Десислав Дяков, играещ пом.треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„В този мач момчетата играха добре. В последните 20 минути ги натиснахме, но не успяхме да изравним и ни вкараха на контра трето попадение. Имаше много хубави футболни неща в представянето ни, което е най-хубавото. Но отново нямаме резултат. Поздравяваме отбора на Черно море II и му пожелаваме успех. Имаме две седмици, в които да си починем, защото ни дойде доста тежко този цикъл „сряда-събота“. В тях ще можем да обърнем повече внимание на тактическите елементи при новия треньор. Също така ще можем да се подобрим технически и физически, защото издъхваме в последните минути. Надявам се, че нещата ще започнат да се нареждат. Идват и по-леки мачове“.

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