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Шест мача във Втора лига днес

  • 13 сеп 2026 | 07:15
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Шест мача във Втора лига днес

Кръг №9 във Втора лига стартира с шест срещи в днешния ден. Лидерът Вихрен приема Добруджа в опит да продължи добрата си серия, а Янтра ще хвърли всички сили срещу Рилски спортист, за да държи близка дистанция до първото място.

Дублиращият отбор на ЦСКА пък ще търси завръщане на победния път срещу Монтана на стадиона в "Драгалевци". Намиращият се в дъното на класирането Пирин все още няма спечелена точка, а това може да се промени след двубоя с Марек на "Бончук".

Последният мач от програмата противопоставя Берое и Спортист (Своге).

Втора лига, IX кръг

13 септември, неделя, 17:00 ч.:

Вихрен (Сандански) - Добруджа

Рилски спортист - Янтра (Габрово)

ЦСКА II - Монтана

Черноморец (Бургас) - Спартак (Плевен)

Марек - Пирин (Благоевград)

13 септември, неделя, 19:00 ч.:

Берое - Спортист (Своге)

14 септември, понеделник, 17:45 ч.:

Хебър (Пазарджик) - Етър

15 септември, вторник, 18:30 ч.:

Локомотив (Горна Оряховица) - Несебър

15 септември, вторник, 19:00 ч.:

Лудогорец II - Фратрия

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