Светлин Станчев за мача с Черно море II

Утре, едноименния тим на Аксаково приема втория отбор на Черно море (Варна). Срещата е от петия кръг на Североизточната Трета лига.

„Двата отбора вече играхме контрола. Съперникът разполага с талантливи момчета, подготвени са и амбицирани да намерят място в мъжкия футбол. Ние първо трябва да се възстановим от мача, който изиграхме в средата на седмицата. Имаме доста проблеми по състава. Завръщат се някои, лекували досега контузии. Тепърва обаче ще започнат подготовка. Ще направим възможното да се противопоставим според възможностите си“, коментира пред Sportal.bg Светлин Станчев, спортен директор на Аксаково.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google