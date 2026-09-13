Живко Бояджиев: Можехме да стигнем поне до равенство

Черноморец (Балчик) надви гостуващия му Олимпик (Варна) с 4:3. Срещата е от петия кръг на Североизточната Трета лига.

Черноморец (Балчик) се измъчи с Олимпик (Варна)

Живко Бояджиев от треньорския щаб на варненци коментира пред клубния сайт.

„Можехме да стигнем поне до равенство. Все пак се представихме добре. Черноморец е добър отбор. През второто полувреме играхме силно и даже имахме много по-добри положения от тях. Затруднихме ги максимално, но допуснахме много леки голове през първата част, особено от статични ситуации. Това ни слабост и ще трябва да поработим върху тези ситуации. Надявам се да има импулс след това силно представяне“.

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