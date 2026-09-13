Иван Станчев за поредния успех на Волов Шумен 2007

В Добрич, Волов Шумен 2007 спечели гостуването си на Устрем (Дончево) с 4:2 и затвърди лидерската си позиция. Срещата е от петия кръг на Североизточната Трета лига.

Волов Шумен 2007 удари Устрем и остана на върха

Иван Станчев, президент на гостите коментира пред клубния сайт.

„Устрем има добри и млади футболисти, които се вдигнаха след гола, с който намалиха на 2:3. Имаше подем при тях. Но ентусиазмът не им стигна, след което затворихме срещата в 90-ата минута. Като гледам и слушам, няма лесни мачове. Двубои, които смятаме за сигурни, може понякога да се обърнат, както можеше да стане и вчера. Няма как да подценяваме отбори като Дончево, защото имат много млади футболисти в състава си“.

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