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Банчевски: Имахме шансове, но нямахме късмет

  • 13 сеп 2026 | 12:41
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Банчевски: Имахме шансове, но нямахме късмет

Левски (Карлово) загуби гостуването си на ОФК Хасково с 0:2 и продължава с нулев актив. Срещата е от шестия кръг на Югоизточната Трета лига.

Левски (Карлово) падна и в Хасково за шест от шест
Левски (Карлово) падна и в Хасково за шест от шест

Мирослав Банчевски, технически директор на карловския тим, коментира пред клубния сайт.

„Играхме по-добре, започваме да се пооправяме. Имахме шансове, но нямахме късмет. На празна врата ударихме греда. Бяхме равностойни, дори имаше моменти, в които бяхме по-добрите. Те имаха само едно положение, от което удариха греда, а головете им дойдоха от наши грешки“.

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