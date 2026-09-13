Иван Кочев: Спечелихме заслужено

Марица (Милево) се наложи с 2:1 в Съединение над местния Гигант. Срещата е от шестия кръг на Югоизточната Трета лига.

Марица (Милево) спечели битката с Гигант

Иван Кочев, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Получи се много добър мач, поздравявам моите футболисти. Те показаха харатер, футболно достойнство и футболни умения!. Започнахме двубоя много добре, като пропуснахме две положения още преди домакините да поведат. Михаил Митев пропусна първото, а при второто Христо Димитров не успя да реализира. Мисля, че спечелихме съвсем заслужено, като освен двата гола, имахме и още доста ситуации да отбележим други попадения. Продължаваме по нашия план и ще започнем да се готвим за дербито с единия от лидерите – Крумовград“.

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