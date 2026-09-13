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  3. Стефан Георгиев е абсолютен шампион на Muscle Cup Созопол 2026

Стефан Георгиев е абсолютен шампион на Muscle Cup Созопол 2026

  • 13 сеп 2026 | 11:14
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Стефан Георгиев е абсолютен шампион на Muscle Cup Созопол 2026

Стефан Георгиев стана абсолютен шампион на турнира по бодибилдинг "Muscle Cup Созопол 2026". Състезателят на клуб Флекс Карлово спечели най-много от гласовете на съдиите и взе престижната титла. Той е победител и в категория над 90 кг.

При жените в абсолютна шампионка се превърна Таня Ангелова от тима на Кобра Стара Загора.

В една от най-атрактивните дисциплини Фит Модел, победител стана Виктория Панова от клуб Драганички ЗД Тийм. В тази категория момичетата се обличат с вечерни рокли.

Събитието се проведе в Амфитеатъра в Созопол, а участие взеха 100 състезатели от цялата страна. Организатор на турнира е клуб Тримонциум Пловдив в лицето на президента Петър Борисов и Милена Модева. Специален гост на състезанието беше Бобан Гороски. Той е представител на Световната федерация по бодибилдинг и президент на северномакедонската.

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