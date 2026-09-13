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  3. Арена "СамЕлион" става "най-горещата" баскетболна точка в България

Арена "СамЕлион" става "най-горещата" баскетболна точка в България

  • 13 сеп 2026 | 10:14
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Арена "СамЕлион" става "най-горещата" баскетболна точка в България

България отново е домакин на квалификациите за Шампионска лига, а "най-горещата" точка през следващата седмица ще бъде Арена "СамЕлион".

От утре (14 септември) до 20 септември в Самоков в спор за място в престижния турнир ще спорят 24 отбора, сред които е и българският Рилски спортист, именно заради който и планинския град успя да спечели "битката" за домакинство за квалификационния турнир.

Още утре самоковци ще се впуснат в предизвикателството, като от 18:45 часа се изправят срещу испанския Рио Бреоган.

Иначе срещите в понеделник стартират още в 14:15 часа, а последният мач ще започне в 21:00 часа.

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