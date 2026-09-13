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Гледайте на живо финалния ден на Републиканското първенство по билярд във Варна

  • 13 сеп 2026 | 10:02
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Гледайте на живо финалния ден на Републиканското първенство по билярд във Варна

Републиканското първенство по билярд във Варна навлиза в решителната си фаза, а най-важните мачове от А дивизия и B дивизия ще бъдат излъчени НА ЖИВО.

В А дивизия вече останаха само осем състезатели. Четвъртфиналните двойки са Петър Гладилников – Александър Георгиев, Емил Мичев – Людмил Георгиев, Живко Петков – Георги Георгиев и Марио Вълчев – Мартин Савов. Първият телевизионен четвъртфинал започва в 10:00 часа, след което програмата продължава с полуфинал от 12:00 и големия финал в А дивизия от 14:00 часа.

Не по-малко напрегната остава битката в B дивизия, където в играта продължават Желязко Бахчеванов, Климент Велев, Венцислав Даскалов, Георги Терзийски, Цветан Петков и още редица претенденти. Финалът в B дивизия е от 16:00 часа.

Това означава един цял ден с билярд на най-високо национално ниво — четвъртфинали, полуфинали и два финала.

Гледайте мачовете НА ЖИВО и проследете кой ще стигне до титлите във Варна.

10:00 – четвъртфинал, А дивизия

12:00 – полуфинал, А дивизия

14:00 – финал, А дивизия

16:00 – финал, B дивизия

НА ЖИВО в YouTube канала на Националната федерация по билярд.

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