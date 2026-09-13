Веселин Топалов поведе с пет точки на легендата в шахмата Гари Каспаров

Веселин Топалов, който е 19-ият световен шампион по шахмат, спечели и двете блиц партии, за да поведе с пет точки на 13-ия шампион и голяма легенда в спорта Гари Каспаров в края на втория ден от мача Clutch Chess: The Legends Chess960, съобщи сайтът publika.bg. Българинът води в мача с резултат 8.5:3.5 в срещата, която се играе в Сейнт Луис.

Каспаров не успя да реализира огромното си предимство в петата игра и претърпя загуби в последните две блиц партии. Сега той е изправен пред трудно предизвикателство в последния ден, за да направи обрат. С нарастващата система за точкуване в оставащите четири партии, залогът е още 12 точки. Каспаров трябва да отбележи поне още две победи в последния ден, за да обърне мача. Мачът приключва на 13 септември.

Форматът е Chess960 (Fischer Random) в шест партии 25+10 ускорен шах и шест 5+3 блиц игри.

В първия ден всяка победа е на стойност 1 точка и 1000 долара. За втория ден всяка победа е на стойност 2 точки и 2000 долара. А за Ден 3 всяка победа е на стойност 3 точки и $3000.

Наградният фонд ще бъде общо 144 000 долара, като победителят ще получи 70 000 долара, а подгласникът – 50 000 долара (по 60 000 долара всеки в случай на равенство).

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