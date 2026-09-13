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Моуриньо: Решихме мача още през първото полувреме

  • 13 сеп 2026 | 00:56
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Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо остана доволен от убедителната победа с 4:1 над Райо Валекано в петия кръг на Ла Лига.

„Това са три много важни точки. Винаги е важно да се печели, особено след последния ни мач в първенството", коментира Моуриньо.

„На практика решихме изхода на мача още през първото полувреме, а това не е лесно, като се има предвид, че само преди три дни играхме с Интер в Шампионската лига. Такива мачове са трудни за провеждане не само физически, но и психологически", обясни португалецът.

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„Видях умората у играчите, опитах се да направя промени и намерихме стабилност. Футболистите заслужават моето уважение и аплодисменти, защото бързо убихме интригата в мач, който можеше да бъде труден", изтъкна Моуриньо.

„Вкарваме много голове, но и пропускаме огромен брой положения. В атака действаме много интензивно. Ние не сме отбор, който задържа топката дълго, преди да отправи удар – играем в бясно темпо, а когато ускориш играта, става по-трудно да се взимат правилните решения. Един ден всичко това ще се отплати и ще вкараме 6-7 гола, когато всички положения бъдат реализирани и всичко влезе във вратата", заяви наставникът на кралския клуб.

„Много съм доволен от това колко бързо си осигурихме победата. Що се отнася до второто полувреме, напълно разбирам реакцията към него, но за това има основателна причина. Смяната на Валверде беше предпазна мярка – той игра срещу Интер с лека травма, така че трябва да дозираме натоварванията. Победихме и постигнахме резултат бързо – само три дни след тежък мач", още веднъж подчерта Моуриньо.

„Не винаги е възможно да се пресира високо. В мачове като днешния е нормално отборът да действа по-дълбоко в своята половина. В срещи със силни съперници е естествено те да създават острота или дори да вкарват, но това беше важна и заслужена победа“, каза още Специалния.

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Снимки: Imago

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