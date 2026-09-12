САЩ и Франция ще играят във финала на Световното първенство по баскетбол

Отборите на САЩ и Франция ще играят във финала на световното първенство по баскетбол за жени, което се провежда в германската столица Берлин.

В полуфиналите американките победиха състава на Испания със 76:66 (21:18, 18:18, 19:22, 18:8) в мач, който бе напълно равностоен в първите си три четвърти. След 30 минути игра резултатът бе равен - 58:58, но в заключителни десет минути американският отбор показа желязна игра в защита и чрез нея спечели срещата.

С 16 точки за успеха най-резултатна за победителките бе Бреана Стюарт, а Калея Купър вкара още 15 точки. За Испания с по 17 точки приключиха Мария Конде и Ияна Мартин.

IT ALL COMES DOWN TO THIS 🇺🇸🇫🇷 #FIBAWWC pic.twitter.com/H57WN5C3Cx — FIBA Women's Basketball World Cup (@FIBAWWC) September 12, 2026

Победа в утрешния финал, който ще бъде повторение на финала от Олимпийските игри в Париж, ще донесе пета поредна и общо 12-а титла на тима на САЩ.

Техният съперник Франция обаче продължава да бъде най-убедително играещият отбор от началото на турнира, след като на полуфиналите победи домакина Германия с 86:64 (25:23, 20:15, 19:12, 22:14). Въпреки че спечелиха с 22 точки, за французойките това бе най-трудният мач на това световно откъм разлика в края на двубоя.

France at the FIBA World Cup:



Win by 22

Win by 29

Win by 55

Win by 26

Win by 46



(📸 via @FIBAWWC) pic.twitter.com/W7qrThwjLy — Underdog WNBA (@UnderdogWNBA) September 12, 2026

С най-голям принос за победата на Франция бе Габи Уилямс с 22 точки, а още 14 реализира Жанел Салаюн, която овладя и 11 борби. За Германия с по 12 точки приключиха Мари Гулих и Ниара Сабали.

За Франция това е първо класиране за финал на световно първенство. До момента тимът имаше само един медал от Модиал, спечелен още в първото издание през 1953 година в Чили. Тогава Франция печели срещу Бразилия в срещата за бронза.

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Снимки: Gettyimages