Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. САЩ и Франция ще играят във финала на Световното първенство по баскетбол

САЩ и Франция ще играят във финала на Световното първенство по баскетбол

  • 12 сеп 2026 | 23:16
  • 518
  • 0
САЩ и Франция ще играят във финала на Световното първенство по баскетбол

Отборите на САЩ и Франция ще играят във финала на световното първенство по баскетбол за жени, което се провежда в германската столица Берлин.

В полуфиналите американките победиха състава на Испания със 76:66 (21:18, 18:18, 19:22, 18:8) в мач, който бе напълно равностоен в първите си три четвърти. След 30 минути игра резултатът бе равен - 58:58, но в заключителни десет минути американският отбор показа желязна игра в защита и чрез нея спечели срещата.

С 16 точки за успеха най-резултатна за победителките бе Бреана Стюарт, а Калея Купър вкара още 15 точки. За Испания с по 17 точки приключиха Мария Конде и Ияна Мартин.

Победа в утрешния финал, който ще бъде повторение на финала от Олимпийските игри в Париж, ще донесе пета поредна и общо 12-а титла на тима на САЩ. 

Техният съперник Франция обаче продължава да бъде най-убедително играещият отбор от началото на турнира, след като на полуфиналите победи домакина Германия с 86:64 (25:23, 20:15, 19:12, 22:14). Въпреки че спечелиха с 22 точки, за французойките това бе най-трудният мач на това световно откъм разлика в края на двубоя.

С най-голям принос за победата на Франция бе Габи Уилямс с 22 точки, а още 14 реализира Жанел Салаюн, която овладя и 11 борби. За Германия с по 12 точки приключиха Мари Гулих и Ниара Сабали.

За Франция това е първо класиране за финал на световно първенство. До момента тимът имаше само един медал от Модиал, спечелен още в първото издание през 1953 година в Чили. Тогава Франция печели срещу Бразилия в срещата за бронза.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Берое загуби от румънския Александрия в контролна среща

Берое загуби от румънския Александрия в контролна среща

  • 12 сеп 2026 | 21:21
  • 564
  • 0
Асен Николов за ФИБА Къп пред Sportal.bg: Със сигурност ще ни бъде доста тежко, но не се предаваме

Асен Николов за ФИБА Къп пред Sportal.bg: Със сигурност ще ни бъде доста тежко, но не се предаваме

  • 11 сеп 2026 | 18:02
  • 1686
  • 0
ЦСКА обяви програмата на предсезонните си мачове, утре посреща Миньор 2015

ЦСКА обяви програмата на предсезонните си мачове, утре посреща Миньор 2015

  • 11 сеп 2026 | 16:04
  • 1205
  • 7
Томислав Минков пред Sportal.bg: Дали имаме висоти или падения, винаги трябва да сме заедно

Томислав Минков пред Sportal.bg: Дали имаме висоти или падения, винаги трябва да сме заедно

  • 11 сеп 2026 | 14:36
  • 1930
  • 1
Американски гард отново проговори на български пред Sportal.bg и пак предизвика фурор

Американски гард отново проговори на български пред Sportal.bg и пак предизвика фурор

  • 11 сеп 2026 | 12:55
  • 2224
  • 0
Академик Бултекс 99 се обедини с футболния отбор и стана Ботев

Академик Бултекс 99 се обедини с футболния отбор и стана Ботев

  • 11 сеп 2026 | 12:18
  • 5611
  • 31
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА гази и без Янев, "червените" мушнаха нова четворка след обрат

ЦСКА гази и без Янев, "червените" мушнаха нова четворка след обрат

  • 12 сеп 2026 | 23:10
  • 77232
  • 495
Моралес: Ако не искаш напрежение, не започваш работа в гранд като ЦСКА! Зарадвахме поне 2 млн. души

Моралес: Ако не искаш напрежение, не започваш работа в гранд като ЦСКА! Зарадвахме поне 2 млн. души

  • 12 сеп 2026 | 23:48
  • 5029
  • 30
България взе гейм, но отнесе звучен шамар от Украйна пред 12 000 в София

България взе гейм, но отнесе звучен шамар от Украйна пред 12 000 в София

  • 12 сеп 2026 | 21:22
  • 79801
  • 294
Блестящ Саръбоюков отстъпи само с 1 см на Тентоглу в битката за абсолютен шампион

Блестящ Саръбоюков отстъпи само с 1 см на Тентоглу в битката за абсолютен шампион

  • 12 сеп 2026 | 21:35
  • 12767
  • 6
Арсенал срещна сериозен отпор, но повали Съндърланд със страхотен гол на Гимараеш и късна дузпа

Арсенал срещна сериозен отпор, но повали Съндърланд със страхотен гол на Гимараеш и късна дузпа

  • 12 сеп 2026 | 23:58
  • 7736
  • 24
Реал Мадрид настигна Барса, но на "Бернабеу" имаше и освирквания

Реал Мадрид настигна Барса, но на "Бернабеу" имаше и освирквания

  • 12 сеп 2026 | 23:57
  • 9488
  • 35