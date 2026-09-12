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Берое загуби от румънския Александрия в контролна среща

  • 12 сеп 2026 | 21:21
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Берое загуби от румънския Александрия в контролна среща

Женският баскетболен Берое загуби гостуването си на румънския Александрия с 62:80 в контролна среща, играна в зала "Поливалента". Това бе първа проверка за старозагорския отбор, който трябваше да участва в четиристранен турнир в северната ни съседка, който обаче не се състоя. Утре от 14:00 часа двата тима ще изиграят още една контрола помежду си.

Според обявената предварителна програма на Берое следващата контрола ще бъде на 16 септември в Стара Загора срещу сръбския УЗКК Студент (Ниш). Това е и последната проверка преди началото на сезона.

Първият официален мач на тима е на 24 септември срещу испанския Бакси Ферол от квалификациите на Еврокъп.

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