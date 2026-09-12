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  3. Гергана Павлова и Рая Пашова са на четвъртфинал в Литва

Гергана Павлова и Рая Пашова са на четвъртфинал в Литва

  • 12 сеп 2026 | 20:31
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Гергана Павлова и Рая Пашова са на четвъртфинал в Литва

Гергана Павлова и Рая Пашова достигнаха до четвъртфиналите на двойки жени на международния турнир по бадминтон от "Future Series" в Каунас (Литва).

Поставените под номер 3 в схемата българки почиваха в първия кръг, а след това победиха Виктория Дюбендорфер (Швейцария) и Оона Тапола (Финландия) с 21:15, 21:19.

Гергана Павлова започна с победа в Литва
Гергана Павлова започна с победа в Литва

В спор за място на полуфиналите Павлова и Пашова отстъпиха пред швейцарките Йорина Ян и Аник Мецгер с 12:21, 14:21.

На единично Гергана Павлова, която беше водачка в схемата, загуби във втория кръг от Леонис Юе (Франция) със 7:21, 12:21.

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