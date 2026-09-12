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Ланда спечели "кралския" етап на Вуелтата, Мас си гарантира победата

  • 12 сеп 2026 | 20:17
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Ланда спечели "кралския" етап на Вуелтата, Мас си гарантира победата

С двоен испански триумф завърши предпоследният 20-и етап от Обиколката на Испания - 186,8 километра от Ла Калаора до Коядо дел Алгуасил. Победител в "кралския" етап от Вуелтата, който бе с над 5000 метра положителна денивелация, стана 36-годишният Микел Ланда (Соудал Куик-Степ), а Енрик Мас успя да запази солидна преднина на върха в генералното класиране и за пръв път в кариерата си ще спечели някоя от трите големи обиколки - на Франция, Италия и Испания.

Ланда, който не бе печелил никакъв етап от 2019 година насам, финишира в Националния парк "Сиера Невада" с време от 4 часа, 58 минути и 1 секунди. Той остави на 47 секунди зад себе си норвежеца Тобиас Йоханес (Уно-Екс Мобилити), а трети на 1:27 минути финишира белгиецът Рамзес де Бройне (Алпецин-Премиър Тех).

Битката за генералното класиране не бе сред най-атрактивните, тъй като тримата лидери - Енрик Мас (Мовистар), Примож Роглич (Ред Бул-Бора-Хансгрое) и Феликс Гал (Декатлон) се дебнеха до последната височина. На нея Гал успя да направи успешна атака и финишира 13-и в етапа на 6:37 минути зад победителя Ланда. Веднага след него на 15 секунди изоставане пристигна Мас, а Роглич завърши 15-и на 55 секунди от Гал.

Така в генералното класиране преди заключителния 21-ви етап, който е предимно с церемониален характер, лидер е Енрик Мас с преднина от 2:15 минути пред четирикратния победител във Вуелтата Роглич и 2:44 минути пред австриеца Гал.

В утрешния последен етап колоездачите ще преминат 112 равнинни километра със старт пред магазина "Карфур" в Гранада и финал отново в Гранада.

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Снимки: Imago

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