Еспаньол рано удари Осасуна и удържа аванса си

С две бързи попадения на Роберто Фернандес отборът на Еспаньол пречупи Осасуна за успех с 2:0 като гост в мач от петия кръг на Ла Лига. Централният нападател беше точен още в третата минута, а в 17-ата се разписа още веднъж.
После домакините наложиха сериозен натиск, но така не успяха дори да намалят резултата.
Победата е втора за тима на Еспаньол, като с толкова е и Осасуна.
Само преди няколко месеца - през май в края на предишния сезон, в предишния мач между двата тима на този стадион, каталунците пак спечелиха, но с 2:1.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google