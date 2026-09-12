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Еспаньол рано удари Осасуна и удържа аванса си

  • 12 сеп 2026 | 19:48
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Еспаньол рано удари Осасуна и удържа аванса си

С две бързи попадения на Роберто Фернандес отборът на Еспаньол пречупи Осасуна за успех с 2:0 като гост в мач от петия кръг на Ла Лига. Централният нападател беше точен още в третата минута, а в 17-ата се разписа още веднъж.

После домакините наложиха сериозен натиск, но така не успяха дори да намалят резултата.

Победата е втора за тима на Еспаньол, като с толкова е и Осасуна.

Само преди няколко месеца - през май в края на предишния сезон, в предишния мач между двата тима на този стадион, каталунците пак спечелиха, но с 2:1.

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