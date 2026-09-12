Борнемут пак се размина с победата

Марко Розе продължава да чака първата си победа в Премиър лийг, след като воденият от него Борнемут направи 2:2 с Брентфорд на "Виталити Стейдиъм" в двубой от четвъртия кръг.

Домакините излязоха със същите 11 както и при равенството с Нюкасъл. Кийт Андрюс пък бе направил четири промени от мача със Съндърланд. Хики, Шустер, Ярмолюк и Антъни започнаха за "пчеличките".

Гостите поведоха в 34-ата минута, след като Кевин Шаде засече с глава центриране на Ярмолюк. Петрович успя да докосне топката, но не успя да я спре по пътя към вратата му. Борнемут обаче реагира бързо и само пет минути след това домакините изравниха. Раян намери Еванилсон на границата на наказателното поле. Топката му бе избита, но стигна до Джъстин Клуйверт, който добре се освободи и стреля по земя за 1:1.

В добавеното време "пчеличките" имаха претенции за дузпа, след като топката срещна ръката на Труфер, който бе на земята. ВАР преглед ситуацията, но дузпа не бе отсъдена.

⚽⚽⚽ 27.12.25

⚽⚽ 12.09.26



Kevin Schade loves playing Bournemouth 💪 pic.twitter.com/PXHYeUZ0FG — Brentford FC (@BrentfordFC) September 12, 2026

В 53-тата минута Борнемут направи пълен обрат. Еванилсон много добре овладя в наказателното поле подаване от дълбочина на Силва, след което върна към Маркъс Тавърниър, който стреля в ъгъла. И в този случай равенството пак беше възстановено много бързо. Три минути след това Брентфорд изравни след втория гол на Шаде, който се възползва от груба грешка на Петрович, който директно му подаде топката. Германецът прехвърли стража за крайното 2:2.

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