Белослава Кръстева влиза с увереност и амбиции на Шахматната олимпиада

Европейската шампионка по ускорен шахмат Белослава Кръстева се готви за участие с националния отбор на България на шахматната Олимпиада в Узбекистан, която започва на 15 септември. В студиото на „Темпото на Кари“ по "Евронюз" тя определя турнира като едно от най-цветните състезания в шахмата и вярва, че младият ни женски тим може да поднесе изненади, въпреки че подготовката не е била организирана на нивото на останалите фаворити.

За самата Кръстева 2026 г. е силен сезон – тя е повишила рейтинга си с около 50 точки и поставя като основна цел ново развитие в играта си. След европейското първенство тя е извлякла важен урок – да разпределя по-добре силите си и да не изразходва прекалено много енергия в подготовката преди всяка партия.

Зад спортните амбиции обаче остава сериозна тревога за бъдещето на българския шахмат. Кръстева алармира, че продължаващият конфликт между двете федерации може да доведе до санкции, които да лишат българските шахматисти от възможност да участват в международни състезания.

Според нея националните състезатели са оставени да се справят самостоятелно, без лагери, треньори и необходимите условия за подготовка, за разлика от конкурентите им. Въпреки несигурността тя не съжалява, че е избрала професионалния шахмат и продължава да преследва мечтите си.

Следващата ѝ голяма цел е да повиши рейтинга си с още около 100 точки, за да получава покани за най-престижните турнири, а от Олимпиадата в Узбекистан очаква силни партии, нов опит и още една възможност България да изненада фаворитите.

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