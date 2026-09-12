10 франчайза над 10 млрд. долара: нестихващият възход на NFL

Пазарът на собствеността върху американските спортни отбори продължава да се развива със скорост, която допреди няколко години би изглеждала немислима. Класацията на Forbes за 2026 г. на най-скъпите франчайзи в NFL ясно показва това ускорение: днес десет отбора струват повече от 10 млрд. долара, а дори рекордна сделка като тази за Сиатъл Сийхоукс не е достатъчна за място в топ 10.

Случаят със Сийхоукс е показателен. Франчайзът смени собственика си тази година, след като правилата на NFL, които не позволяват наследственото имущество да запази собствеността върху даден отбор, направиха продажбата неизбежна след смъртта през 2018 г. на съоснователя на Microsoft Пол Алън. Клубът беше придобит от рисковия инвеститор Винод Косла за 9,6 млрд. долара – абсолютен рекорд за придобиването на контролен дял във франчайз от NFL.

Въпреки това Сиатъл заема едва 14-то място в класацията на Forbes за 2026 г.

Десет франчайза струват над 10 млрд. долара

Най-впечатляваща е дълбочината на пазара. Десет от общо 32-та франчайза в NFL вече са преминали границата от 10 млрд. долара като стойност на предприятието. Само преди две години Далас Каубойс стана първият спортен отбор в света, който премина тази граница. Днес стойността на Далас достига 17 млрд. долара, след като само за 12 месеца се е увеличила с 3 млрд. спрямо миналогодишната оценка.

Каубойс оглавяват класацията на NFL за 20-а поредна година, въпреки че на терена клубът отдавна не е сред водещите сили в американския футбол. Последната титла на Далас от Супербоул датира от януари 1996 г. Икономическата машина, изградена от собственика Джери Джоунс, обаче продължава да постига впечатляващи резултати. Според оценките на Forbes през миналия сезон франчайзът е генерирал приходи от около 1,28 млрд. долара, изпреварвайки дори постъпленията на Реал Мадрид от 1,27 млрд. долара за сезон 2024/25. Това е най-високият резултат, регистриран някога от спортен отбор.

Още по-впечатляваща е оперативната печалба – 677 млн. долара, или с цели 342 млн. повече от втория най-печеливш франчайз в NFL. Така Далас отново се утвърждава като най-печелившия спортен отбор в света.

Средната стойност в NFL се удвои за четири години

Ръстът е видим и в най-ниските позиции на класацията. Синсинати Бенгалс, които заемат последното място за пета поредна година, днес са оценени на 8 млрд. долара. През 2022 г. подобна стойност щеше да бъде достатъчна за първото място в цялата класация. Средната стойност на един франчайз в NFL достигна 9,5 млрд. долара, което представлява увеличение от 34% спрямо 7,1 млрд. през 2025 г. Това е вторият най-голям процентен ръст, отчитан от 1998 г. насам, след увеличението от 38% през 2015 г.

При отделните отбори Сиатъл регистрира ръст от 43% спрямо миналогодишната си оценка от 6,7 млрд. долара. Още по-голям е скокът при Бенгалс – 52% спрямо 5,25 млрд. през 2025 г. Рекордът обаче принадлежи на Атланта Фалкънс. Франчайзът вече е оценен на 10,1 млрд. долара, което представлява увеличение от 59% спрямо 6,35 млрд. година по-рано.

Бизнес модел почти без конкуренция

В основата на този стремителен растеж стои икономически модел, който трудно може да бъде възпроизведен в други спортове. Таванът на заплатите през тази година беше определен на 301 млн. долара, а всеки франчайз получава повече от 400 млн. долара само от националните телевизионни права. Тази комбинация осигурява на отборите от NFL изключително добра предвидимост на приходите и печалбите.

Очаква се перспективите да се подобрят още повече. Лигата ще може да предоговори телевизионните си контракти при по-благоприятни условия след сезоните през 2029 и 2030 г., като на практика изпревари първоначалния срок за изтичане на споразуменията. Под ръководството на комисаря Роджър Гудел, чийто договор наскоро беше удължен до 2030 г., NFL ускорява и международната си експанзия. През 2026 г. са планирани девет мача извън Съединените щати, включително първата среща в историята на лигата, която ще се проведе в Австралия.

Успоредно с това продължава цикълът от инвестиции в стадиони на вътрешния пазар. Всяка година до 2031 г. поне един франчайз ще открива ново съоръжение или ще приключва мащабна реконструкция на съществуващ стадион. Първият от тези проекти е новият „Хаймарк Стейдиъм“ на Бъфало Билс. За собствениците новите или обновените стадиони традиционно означават по-високи приходи от билети, спонсорства, ВИП услуги и съпътстващи дейности.

Топ 10 на най-скъпите франчайзи в NFL

Далас Каубойс – 17 млрд. долара

Годишна промяна: +31% | Приходи: 1,278 млрд. долара | Оперативна печалба: 677 млн. долара | Собственик: Джери Джоунс

Лос Анджелис Рамс – 13,5 млрд. долара

Годишна промяна: +29% | Приходи: 898 млн. долара | Оперативна печалба: 335 млн. долара | Собственик: Е. Стан Крьонке

Ню Йорк Джайънтс – 12 млрд. долара

Годишна промяна: +19% | Приходи: 769 млн. долара | Оперативна печалба: 181 млн. долара | Собственици: Джон Мара и Стив Тиш

Ню Инглънд Пейтриътс – 10,6 млрд. долара

Годишна промяна: +18% | Приходи: 784 млн. долара | Оперативна печалба: 186 млн. долара | Собственик: Робърт Крафт

Сан Франциско Фортинайнърс – 10,5 млрд. долара

Годишна промяна: +22% | Приходи: 752 млн. долара | Оперативна печалба: 126 млн. долара | Собственици: семейство Йорк

Маями Долфинс – 10,4 млрд. долара

Годишна промяна: +39% | Приходи: 810 млн. долара | Оперативна печалба: 198 млн. долара | Собственик: Стивън Рос

Ню Йорк Джетс – 10,35 млрд. долара

Годишна промяна: +28% | Приходи: 716 млн. долара | Оперативна печалба: 216 млн. долара | Собственици: семейство Джонсън

Лас Вегас Рейдърс – 10,3 млрд. долара

Годишна промяна: +34% | Приходи: 887 млн. долара | Оперативна печалба: 191 млн. долара | Собственик: Марк Дейвис

Филаделфия Ийгълс – 10,25 млрд. долара

Годишна промяна: +23% | Приходи: 713 млн. долара | Оперативна печалба: 154 млн. долара | Собственик: Джефри Лури

Атланта Фалкънс – 10,1 млрд. долара

Годишна промяна: +59% | Приходи: 805 млн. долара | Оперативна печалба: 240 млн. долара | Собственик: Артър Бланк

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