Нов договор за треньора, който елиминира Германия от Мондиал 2026

Аржентинският селекционер на Парагвай Густаво Алфаро, който бе основният архитект за завръщането на отбора на финалите на Световни първенства, е продължил договора си с федерацията до 2030 година, съобщи президентът, цитиран от АФП.

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Алфаро остави да има съмнения около бъдещето му след отпадането от турнира от тима на Франция на осминафиналите на Мондиала, като това бе първо участие за парагвайците от 2010 година в Република Южна Африка.

"2030 година, готово е!", написа президентът на парагвайската федерация Роберт Харисон в Инстаграм. Той направи това на снимка с 64-годишния Алфаро, който държи фланелка на националния тим с датата на следващото Световно първенство.

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Аржентинският треньор сам се нарича "ловец на утопии", а начело на Парагвай той успя да елиминира тима на Германия след изпълнение на дузпи.

Парагвай ще бъде домакин на един мач от групите на Световното първенство през 2030 година, като това ще направят също Аржентина и Уругвай, като останалата част от турнира ще се състоя с Испания, Мароко и Португалия.

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