Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Парагвай
  3. Нов договор за треньора, който елиминира Германия от Мондиал 2026

Нов договор за треньора, който елиминира Германия от Мондиал 2026

  • 12 сеп 2026 | 12:58
  • 404
  • 0
Нов договор за треньора, който елиминира Германия от Мондиал 2026

Аржентинският селекционер на Парагвай Густаво Алфаро, който бе основният архитект за завръщането на отбора на финалите на Световни първенства, е продължил договора си с федерацията до 2030 година, съобщи президентът, цитиран от АФП.

Лакти, симулации, провокации: Халфът, чието поведение олицетвори играта на Парагвай срещу Франция
Лакти, симулации, провокации: Халфът, чието поведение олицетвори играта на Парагвай срещу Франция

Алфаро остави да има съмнения около бъдещето му след отпадането от турнира от тима на Франция на осминафиналите на Мондиала, като това бе първо участие за парагвайците от 2010 година в Република Южна Африка.

"2030 година, готово е!", написа президентът на парагвайската федерация Роберт Харисон в Инстаграм. Той направи това на снимка с 64-годишния Алфаро, който държи фланелка на националния тим с датата на следващото Световно първенство.

„Отвратителен футбол“, „катеначо", „пълен позор“: Медиите в Европа разкъсаха Парагвай и съдията
„Отвратителен футбол“, „катеначо", „пълен позор“: Медиите в Европа разкъсаха Парагвай и съдията

Аржентинският треньор сам се нарича "ловец на утопии", а начело на Парагвай той успя да елиминира тима на Германия след изпълнение на дузпи.

Парагвай ще бъде домакин на един мач от групите на Световното първенство през 2030 година, като това ще направят също Аржентина и Уругвай, като останалата част от турнира ще се състоя с Испания, Мароко и Португалия.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Може ли Ендрик да стане важна фигура в Реал Мадрид

Може ли Ендрик да стане важна фигура в Реал Мадрид

  • 12 сеп 2026 | 08:44
  • 4556
  • 5
Арсенал отива на "Стейдиъм ъф Лайт" за нова победа

Арсенал отива на "Стейдиъм ъф Лайт" за нова победа

  • 12 сеп 2026 | 07:56
  • 2637
  • 0
Изненадата Хъл Сити ще опита да създаде проблеми и на Челси

Изненадата Хъл Сити ще опита да създаде проблеми и на Челси

  • 12 сеп 2026 | 07:32
  • 2521
  • 2
Ливърпул се надява да влезе в победен ритъм

Ливърпул се надява да влезе в победен ритъм

  • 12 сеп 2026 | 07:03
  • 5378
  • 2
Реал Мадрид посреща Райо Валекано в мадридско дерби

Реал Мадрид посреща Райо Валекано в мадридско дерби

  • 12 сеп 2026 | 06:28
  • 4096
  • 4
Милан с тежко гостуване срещу перфектния Лацио на "Олимпико"

Милан с тежко гостуване срещу перфектния Лацио на "Олимпико"

  • 12 сеп 2026 | 06:00
  • 4612
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Първи важен тест за България на Евроволей в София

Първи важен тест за България на Евроволей в София

  • 12 сеп 2026 | 07:00
  • 13229
  • 24
ЦСКА срещу Арда в дебюта на Моралес след оставката на Янев

ЦСКА срещу Арда в дебюта на Моралес след оставката на Янев

  • 12 сеп 2026 | 07:27
  • 12704
  • 71
ЦСКА 1948 ще се връща на победния път срещу коварния Дунав

ЦСКА 1948 ще се връща на победния път срещу коварния Дунав

  • 12 сеп 2026 | 08:05
  • 3060
  • 13
Реал Мадрид посреща Райо Валекано в мадридско дерби

Реал Мадрид посреща Райо Валекано в мадридско дерби

  • 12 сеп 2026 | 06:28
  • 4096
  • 4
Арсенал отива на "Стейдиъм ъф Лайт" за нова победа

Арсенал отива на "Стейдиъм ъф Лайт" за нова победа

  • 12 сеп 2026 | 07:56
  • 2637
  • 0
Ливърпул се надява да влезе в победен ритъм

Ливърпул се надява да влезе в победен ритъм

  • 12 сеп 2026 | 07:03
  • 5378
  • 2