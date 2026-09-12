Най-вълнуващото приключение на Витоша Hut Hop Race се завръща на 7 ноември

Hut Hop Race се завръща на 7 ноември с най-мащабното си издание досега: 6 часа, една карта, отбор от двама и цяла планина от възможности. Кирил Николов - Дизела и Димитър Желязков предизвикват бегачи, планинари, семейства и любители на приключенията да открият Витоша по различен начин, съобщиха организаторите. "На 7 ноември Витоша отново се превръща в огромно поле за приключения - Hut Hop Race 2026 се завръща с най-мащабното си издание досега - 6 часа, една карта, отбор от двама и планина от възможности.

Създадено от Кирил Николов - Дизела, Димитър Желязков и хижа "Септември", събитието предизвиква бегачи, планинари, семейства и всички, които искат да преживеят Витоша по различен начин. Няма предварително зададен маршрут - участниците сами избират своя път, стратегия и предизвикателство.

Тази година Hut Hop Race очаква до 300 участници и 100 деца, а регистрацията вече е отворена. Кой маршрут ще избереш и докъде ще стигнеш за шест часа?", предизвикват организаторите.

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