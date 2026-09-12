Невероятно историческо постижение на Александър Зверев

Александър Зверев изведе кариерата си до нови висоти през 2026 г., след като спечели първата си титла от Големия шлем и допълнително затвърди статута си на една от най-големите сили в мъжкия тенис.

Германецът постигна и нещо, което подчертава неговата универсалност – достигна до три финала в турнирите от Големия шлем на три различни настилки в рамките на една година. Зверев спечели първата си титла от Шлема на клей на „Ролан Гарос“, стигна до финала на трева на „Уимбълдън“, а след победата си над Карен Хачанов в петък следобед вече е и на своя втори финал на US Open на твърди кортове.

Зверев пречупи Хачанов за трети пореден финал от Големия шлем

Откакто през 1978 г. US Open преминава на твърди кортове, турнирите от Големия шлем се провеждат на три различни настилки през всеки сезон. Преди Зверев едва 11 мъже бяха успявали да достигнат до финал в турнир от Шлема на всяка от тях в рамките на една година. Тези избрани тенисисти имат нещо общо – всички завършиха кариерите си като многократни шампиони от Големия шлем и като част от клуба на играчите, оглавявали световната ранглиста на ATP.

Макар Зверев все още да не е изпълнил една от най-големите си цели – да оглави световната ранглиста на ATP, – последното му постижение ясно показва докъде е стигнал германецът.

От първия подобен пример на Бьорн Борг в края на 70-те години, през Джон Макенроу, Иван Лендъл, Джим Къриър и Андре Агаси – всички тези тенисисти демонстрираха вродена способност да се борят за всеки трофей независимо от настилката. През този век всички представители на „Голямата четворка“ – Роджър Федерер, Рафаел Надал, Новак Джокович и Анди Мъри – постигнаха това в най-силните години от кариерите си. Последните, които се присъединиха към тях, бяха Карлос Алкарас и Яник Синер.

След като вече записа това постижение, Зверев получава възможност да разчисти стари сметки в Ню Йорк. Преди шест години, във финала на US Open през 2020 г., германецът поведе с два сета, но титлата се изплъзна от ръцете му и в крайна сметка отиде при австриеца Доминик Тийм.

В неделя Зверев ще излезе на корта на стадион „Артър Аш“ в преследване на титлата и с огромно самочувствие. Този път участието му във финал от Големия шлем не е случаен проблясък. На 29 години и в разцвета на силите си той вече може да погледне назад към своята кариера и да види талант, достатъчно голям, за да доминира на всяка настилка – точно като легендите на тениса.

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