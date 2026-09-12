Инвестиция за 800 милиона долара преобразява US Open

Американската тенис асоциация (USTA) се намира по средата на най-амбициозния строителен проект в историята на Откритото първенство на САЩ (US Open). Частно финансираният тригодишен план на стойност 800 милиона долара цели изцяло да модернизира Националния тенис център „Били Джийн Кинг“ в Ню Йорк, като финалният резултат ще бъде видян в пълния си блясък през 2027 г.

В сърцето на реновацията е преустройството на емблематичния стадион „Артър Аш“, за което са заделени 600 милиона долара. Проектът, ръководен от архитектурното бюро HOK+ROSSETTI, включва разширяване на долното ниво на трибуните около корта с 2 000 нови места — така капацитетът на най-близките до играта седалки се увеличава от 3 000 на 5 000. В допълнение, коридорите и отворените пространства на ниво „променад“ са разширени с 40%, осигурявайки значително по-голямо удобство за зрителите.

Модернизацията добавя и два изцяло нови слоя с луксозни ложи, предлагащи висококласно обслужване, модернизирани клубове и ресторанти. Корпоративният интерес е засилен, като приходите от корпоративно гостоприемство отбелязват близо 100% ръст спрямо нивата от 2019 г.

Ключов елемент от инфраструктурния скок е и новият Център за подготовка на играчите (Player Performance Center), възлизащ на 250 милиона долара. С площ от близо 14 000 кв. м (150 000 квадратни фута), съоръжението заема горните два етажа на четириетажна сграда западно от стадион „Артър Аш“, непосредствено до тренировъчните кортове.

Новият център обединява под един покрив зони за фитнес, възстановяване, медицински грижи, съблекални, заведения за хранене и самостоятелни ложи за тенисистите и техните екипи. Това позволява на състезателите да се придвижват между отделните сектори, без да се налага да пресичат публични зони или пространства за медиите. Сградата ще подслони и новата основна зала за пресконференции и медийното студио.

Архитектите описват процеса като „интензивна хирургична операция на стадиона“, тъй като мащабното строителство е разделено на три фази, за да не се прекъсва провеждането на турнира. По време на US Open 2026 феновете вече се възползват от първите видими промени, включително разширената трибуна и новите ложи, макар че обектите се намират във междинен етап на довършване.

Следващият строителен етап стартира едва две седмици след приключването на турнира през 2026 г. До началото на надпреварата през 2027 г. ще бъдат завършени естетическите корекции на южната фасада на „Артър Аш“, включително нова извита конструкция и открит бар-тераса с изглед към площада за фенове, както и новото оборудване на центъра за играчи.

Фокусът върху луксозните ложи и увеличаването на премиум седалките обаче разпали спор относно достъпността на билетите. Преразпределението на местата доведе до премахване на около 3 500 по-евтини седалки от ниво „ложа“ (loge), превръщайки ги в премиум зони. Това предизвика недоволство сред част от традиционните фенове поради растящите цени на вторичния пазар.

В отговор на критиките USTA подчертава, че цялостната инвестиция се финансира изцяло със собствени средства, без нито един долар от данъкоплатците, докато събитието генерира над 1,2 милиарда долара годишно икономически ефект за град Ню Йорк. От асоциацията заявяват, че достъпът до тениса остава основен приоритет — изтъква се провеждането на „Седмицата на феновете“ (Fan Week), която предлага 8 дни безплатен вход за квалификациите и тренировките на звездите. В допълнение бяха осигурени и специални достъпни билети от 100 долара за жителите на Ню Йорк за мачовете от основната схема.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google