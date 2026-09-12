Веско Топалов води на Гари Каспаров в мини турнира за легенди по "Шаха на Фишер"

Тринадесетият световен шампион гросмайстор Гари Каспаров изпита сериозни затруднения да контролира времето и нервите си, а гросмайстор Веселин Топалов се възползва от предоставените му възможности и поведе с 2,5:1,5 точки след първия ден на Clutch Chess: The Legends 2026 – мач по Chess960 с награден фонд от 144 000 долара. Въпреки че Каспаров имаше по-добри позиции в определени моменти в повечето партии, основните му проблеми се оказаха разпределението на времето и устойчивостта на Топалов.

В традиционното събитие, което се провежда в шахматния клуб на Сейнт Луис, двамата бивши световни шампиони предложиха зрелищна игра през първия ден, като изиграха две партии по ускорен шах и две по блиц. Мачът ще продължи още два дни, а срещите от втория ден започват в събота, 12 септември, от 20:00 ч. българско време.

Двамата главни герои имат любопитна история на съперничеството си в класическия шах. Една от най-великите победи в кариерата на Каспаров е именно срещу Топалов – в сблъсъка им на турнира „Хооговенс“ във Вайк ан Зее през 1999 г. Топалов обаче побеждава Каспаров в последната професионална партия от кариерата на руснака, изиграна в Линарес през 2005 г.

Във формата Chess960 Топалов победи Каспаров с 14,5:11,5 точки в предишния им мач от 960 Champions Showdown в Сейнт Луис през 2018 г.

Шахматният клуб на Сейнт Луис продължава традицията с Clutch Chess Legends, който се провежда от 11 до 13 септември с участието на бившите световни шампиони Гари Каспаров и Веселин Топалов. Chess960, известен още като „Шах на Фишер“, е вариант на шахмата, при който началните позиции на фигурите на първия и осмия хоризонт се избират на случаен принцип измежду 960 възможни подредби. Така се ограничава ролята на заучените дебютни варианти и се набляга повече на творческото мислене и умението на играчите да се ориентират в непознати позиции.. Битката Топалов - Каспаров включва шест партии по ускорен шах с контрола 25 минути плюс 10 секунди добавено време на ход и шест блиц партии с контрола 5 минути плюс 3 секунди на ход.

Наградният фонд е 144 000 долара, а точките и паричните бонуси нарастват с всеки следващ ден. Победата носи една точка и бонус от 1000 долара през първия ден, две точки и 2000 долара през втория и три точки и 3000 долара през третия. При реми съответният паричен бонус се прехвърля към следващите партии, докато бъде разпределен най-късно в последните две срещи.

Снимки: Аustin Fuller/Saint Louis Chess Club

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