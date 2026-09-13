Париж ФК и Лион пропуснаха да оглавят класирането

Париж ФК и Лион направиха нулево равенство в среща от 4-тия кръг на Лига 1. И двата тима играха твърде предпазливо и не създадоха почти никакви положения. Съперниците могат да съжаляват, че пропуснаха с евентуален успех да излязат начело в класирането, където в момента са Монако и Рен.

Домакините за пореден път показаха, че са много стабилни в защита и имат само два допуснати гола през сезона, при победата с 3:2 над Марсилия на "Велодром" в миналия кръг. Лион също се отбраняваше безупречно, но Лоис Опенда и Ърнест Нуама бяха напълно незабележими в предни позиции.

Без голове приключи и мачът между Льо Авър и Анже. Домакините бяха по-активни, но отново се разминаха с първа победа през сезона и остават в зоната на застрашените от изпадане с едва 2 точки.

Лориан и Тулуза завършиха 2:2, след като "мерлузите" водеха с 2:0 на почивката. Оксе пък се наложи с 1:0 над Ница и се отлепи от дъното в таблицата, където се озоваха "орлетата".

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