Фондация "Енчо Керязов" обяви топ 10 в категория "Спорт" за 15-ите годишни награди "Нощ на звездите"

Фондация „Енчо Керязов“ обяви полуфиналистите в категория „Спорт“ в 15-ото издание на годишните награди „Нощ на звездите“.

За място на финала ще се борят представители на волейбола, тениса, олимпийското таекуондо, самбото, автомобилизма, художествената гимнастика и леката атлетика.

Номинираните в топ 10 по азбучен ред са:

• Васил Антонов – лека атлетика

• Валерия Гърневска – тенис

• Владислав Кръстев – олимпийско таекуондо

• Дарина Нанева, Една Тодорова и Калина Венева – волейбол

• Емили Апостолова – самбо

• Ерика Карабелева – олимпийско таекуондо

• Магдалена Вълкова – художествена гимнастика

• Никола Цолов – FIA Formula 3

• Станислав Митков – олимпийско таекуондо

• Християн Касабов – лека атлетика

„Тази година категория „Спорт“ предизвика най-голям интерес от всички категории и събра рекорден брой кандидатури. Това е истинско доказателство, че в България расте поколение от талантливи млади спортисти, които с труд, дисциплина и постоянство преследват мечтите си“, написаха от фондацията.

Победителите в категориите „Спорт“, „Образование“, „Изкуство“ и „Най-добър млад иноватор“, както и техните подгласници, ще бъдат обявени по време на официалната церемония „Нощ на звездите“ на 5 декември в „Арена София“.

По време на галата ще бъде връчена и специалната награда „Роден победител“.

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