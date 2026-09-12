Фондация "Енчо Керязов" обяви топ 10 в категория "Спорт" за 15-ите годишни награди "Нощ на звездите"

Фондация „Енчо Керязов“ обяви полуфиналистите в категория „Спорт“ в 15-ото издание на годишните награди „Нощ на звездите“.
За място на финала ще се борят представители на волейбола, тениса, олимпийското таекуондо, самбото, автомобилизма, художествената гимнастика и леката атлетика.
Номинираните в топ 10 по азбучен ред са:
• Васил Антонов – лека атлетика
• Валерия Гърневска – тенис
• Владислав Кръстев – олимпийско таекуондо
• Дарина Нанева, Една Тодорова и Калина Венева – волейбол
• Емили Апостолова – самбо
• Ерика Карабелева – олимпийско таекуондо
• Магдалена Вълкова – художествена гимнастика
• Никола Цолов – FIA Formula 3
• Станислав Митков – олимпийско таекуондо
• Християн Касабов – лека атлетика
„Тази година категория „Спорт“ предизвика най-голям интерес от всички категории и събра рекорден брой кандидатури. Това е истинско доказателство, че в България расте поколение от талантливи млади спортисти, които с труд, дисциплина и постоянство преследват мечтите си“, написаха от фондацията.
Победителите в категориите „Спорт“, „Образование“, „Изкуство“ и „Най-добър млад иноватор“, както и техните подгласници, ще бъдат обявени по време на официалната церемония „Нощ на звездите“ на 5 декември в „Арена София“.
По време на галата ще бъде връчена и специалната награда „Роден победител“.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google