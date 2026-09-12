Жребият е хвърлен: Шампиони и национали вече знаят пътя си към титлата във Варна

Жребият за A дивизия вече е хвърлен, битката започва днес в 10 часа.

Схемата е подредена, състезателите знаят пътя си, а от този момент започват и първите истински сметки преди Републиканското първенство във Варна.

На хартия фаворити има.

Около масата обаче имената вече няма да имат значение.

В A дивизия са най-добрите български състезатели и още от първите кръгове няма място за отпускане. Именно това беше една от основните линии в първоначалната ни концепция – съставът е толкова силен, че състезатели с потенциал за финал могат да се срещнат далеч преди решаващите мачове.

Георги Георгиев влиза в турнира с най-сериозния международен опит сред българските участници през последните години.

Даниел Малчев пристига като действащ национален шампион и след победата си на International Open във Варна само преди месец.

Марио Вълчев, национален шампион за 2024 година, се завръща след дълъг период извън активните състезания.

Дилян Тиклев е сред най-опитните имена в схемата и многократно е играл решаващи мачове на националната и балканската сцена.

Александър Георгиев пристига със самочувствието на балкански шампион.

А около тях има още цяла група състезатели, способни да объркат всякакви предварителни прогнози – Калин Върбанов, Радослав Милков, Сашко Димитров, Живко Петков и още имена от челото на националната ранглиста. Именно това прави тази A дивизия толкова трудна за прогнозиране.

Жребият вече няма да се промени. Остава играта.

Всеки вече знае своята страна на схемата.

Всеки знае какъв път го чака.

Но нито един жребий не може да предвиди формата в конкретния ден.

Една грешка може да прекрати турнира.

Един силен мач може да промени целия уикенд.

А понякога най-тежкият съперник се появява много преди финала.

Преди първия удар попитахме част от основните претенденти с каква цел пристигат във Варна и кого виждат като най-сериозната заплаха.

Георги Георгиев

– С каква цел пристигаш във Варна?

„Когато участвам в турнир в България, целта няма как да бъде различна от победата. Международните турнири ме научиха да не подценявам нито един мач. Може да си фаворит на хартия, но около масата това няма никакво значение.“

– Кого определяш като най-опасен съперник?

„Трудно е да бъде посочен само един. Даниел е шампион и се намира в много добра форма. Марио се завръща и със сигурност ще бъде много мотивиран. Дилян има огромен опит, Александър е балкански шампион. Има поне седем-осем човека, които могат да спечелят турнира.“

Даниел Малчев

Действащият национален шампион се връща във Варна само месец след като спечели International Open.

– С какво настроение се връщаш?

„С много добро, разбира се. Имам хубав спомен от Варна, но този турнир започва от нулата. Това, което съм спечелил преди месец, няма да ми даде нито една партия аванс.“

– Усещаш ли допълнително напрежение като действащ шампион?

„По-скоро допълнителна мотивация. Всеки иска да победи шампиона. Ако искаш да останеш на върха, трябва да приемеш това.“

Марио Вълчев

За националния шампион от 2024 година този турнир носи различна емоция – той се завръща след най-трудния период в спортната си кариера.

– Какво означава този турнир за теб?

„Много повече от просто още едно състезание. След всичко, през което преминах, първо исках просто отново да бъда здрав и да мога да играя. Сега вече съм тук и мисленето ми отново е състезателно.“

– Имаш ли амбиция още сега да атакуваш титлата?

„Не съм се върнал, за да участвам. Вече знам какво е да станеш национален шампион. Искам отново да изпитам това усещане.“

А останалите претенденти?

Дилян Тиклев: „Този турнир няма да бъде спечелен с име или с една силна среща. Трябва постоянство. При толкова силен състав всеки спад се наказва.“

Александър Георгиев:„Балканската титла ми даде увереност, че мога да печеля големи мачове. Но в събота всички започваме от нула. Идвам във Варна, за да бъда в битката до самия край.“

Радослав Милков:„Когато погледнеш схемата, виждаш много хора с години опит и големи резултати. Това прави турнира интересен. Няма съперник, срещу когото можеш да си позволиш да започнеш на 80 процента.“

Живко Петков:„Най-важното ще бъде постоянството. Един силен мач не печели първенство. Трябва да държиш нивото си от първата до последната среща.“

Думите остават настрана.

Започва играта.

Най-интересните срещи от Републиканското първенство ще можете да гледате НА ЖИВО чрез Sportal.bg, с професионална картина и коментар.Първите 2 мача от програмата, които може да наблюдавате директно с професионален коментар от Цветан Цветанов са:Людмил Георгиев – Петър Гладилников 10:00Даниел Малчев – Живко Петков 12:00

А по време на LIVE излъчването ще бъдат обявени и условията, чрез които един от зрителите ще може да спечели специална билярдна щека и ваучери.

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