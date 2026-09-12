Любимецът на публиката Димитрий Овчаров с драматична победа в тунира по тенис на маса в Панагюрище

Голямата звезда на турнира по тенис на маса от сериите "WTT Contender" в Панагюрище Димитрий Овчаров вдигна на крака публиката в града след драматичен успех на 1/8-финалите при мъжете.

Германецът се наложи изключително трудно Юто Кизукури от Япония и след 3:2 гейма продължава напред. Овчаров изоставаше със 7:9 точки в решаващия пети гейм, но благодарение на огромния си опит 38-годишният германец направи обрат. На четвъртфиналите шампионът в Панагюрище от 2017 година се изправя срещу единствения останал японец в схемата - Каваками.

В другия четвъртфинал в тази част на схемата среща си дават шампионът от миналата година Седрик Наутинк от Белгия и германецът Андре Бертелсмайер. В горния поток има вероятност за шведска доминация – Кристиан Карлсон илиза срещу водача Тибо Поре (Франция), а Елиас Ранефур играе срещу една от големите изненади - Милош Реджимски от Полша.

Йоан Величков и партньорката му в смесените двойки Изабела Лупулеску от Сърбия отпаднаха на четъвртфиналите на турнира. Величков и Лупулеску започнаха добре срещата и бяха напред в резултата до средата на първия гейм, но въпреки това шведите спечелиха частта с 11:7. Във втория гейм тандемът с българско участие поведе с 5:1 точки, но опитът на световния шампион в двойките от 2021 година Кристиан Карлсон отново беше решаващ. Величков и Лупулеску бяха категорични в третия гейм за 11:6, но в крайна сметка шведите измъкнаха победа с 3:1 гейма след 11:9 точки в четвъртата част.

"Започнахме мача много добре и имахме своите шансове във всеки един гейм, но тези мачове се печелят с опит и днес той беше в лагера на шведските състезатели", сподели Величков, който още този уикенд се завръща към ангажиментите си в германската Втора Бундеслига.

Мария Йовкова и Калина Христова отстъпиха на първите поставени Йокои и Аоки от Япония в четвъртфиналите при женските двойки. Българките бяха равностойни в първия гейм и резултатът беше равен до 7:7, след което азиатките спечелиха четири последователни точки и взеха частта. В оставащите два гейма Йокои и Аоки нямаха проблеми и след 11:2 и 11:1 продължават към полуфиналите, където се изправят срещу своите сънароднички Хирано и Кихара.

На сингъл при дамите очаквано до последните осем достигнаха шест японки:

Хуан Ю-Дзи (Тайпе) – Сачи Аоки; Хитоми Сато (1) – Миу Хирано (3)

Мию Нагазаки (2) – Кахо Акае; Сакура Йокои (3) – Хана Арапоович (Хър)

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google