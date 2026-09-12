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  3. Калояна Налбантова с бронзов медал в Белгия

Калояна Налбантова с бронзов медал в Белгия

  • 12 сеп 2026 | 01:54
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Калояна Налбантова с бронзов медал в Белгия

Калояна Налбантова спечели бронзов медал на единично жени на международния турнир по бадминтон в Нюпорт (Белгия).

Поставената под номер 2 българка отстъпи на полуфиналите пред третата в схемата Вън Юй Чжан (Канада) със 17:21, 12:21 за 38 минути игра.

Преди този мач възпитаничката на Стилиян Макарски записа три поредни победи.

В надпреварата участваха още петима българи - Илиян Стойнов, Христомира Поповска, Евгени Панев, Цветомир Стоянов и Габриела Стоева.

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