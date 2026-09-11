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Шалке записа първа победа и продължи лошия старт на Унион

  • 11 сеп 2026 | 23:31
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Шалке записа първа победа и продължи лошия старт на Унион

В среща от 3-ти кръг на германската Бундеслига Шалке 04 постигна победа с 3:1 като гост срещу Унион (Берлин). Мачът се изигра на стадион „Старото Лесничейство“ в Берлин. Голмайстори за гостите станаха Робин Госенс в 25-ата минута, Адил Аушиш в 46-ата и Максимилиан Вьобер в 103-тата минута. За домакините се разписа Тим Скарке в 96-ата минута. С този резултат „кралскосините“ записаха първия си успех за сезона, докато столичани регистрираха трети пореден мач без успех в шампионата.

Шалке поведе в 25-ата минута на срещата. След центриране в наказателното поле, защитата на домакините не успя да изчисти топката добре. Тя попадна право в Робин Госенс, който с удар от воле я изпрати в мрежата за 1:0.

Втората част започна ударно за гостите от Гелзенкирхен. Още в 46-ата минута Адил Аушиш получи дълъг пас и комбинира с Жуниор Адаму. Адаму от своя страна го изведе в наказателното поле, където Аушиш стреля точно и удвои преднината на Шалке 04. Първоначално страничният рефер вдигна флага за засада, но ситуацията бе преразгледана от системата ВАР и голът бе зачетен като редовен - 0:2.

Домакините от Унион (Берлин) опитаха да се върнат в мача, но стигнаха само до почетен гол. Той падна в 6-ата минута на добавеното време. Топката бе пратена в близост до вратата, Том Роте отклони с глава към Скарке, който от воле бе точен за 1:2.

Последва дълго добавено време и в 103-тата минута Шалке подпечата победата си с трети гол. След бърза контраатака Хи-Чан Хуан центрира по земя за Вьобер, който от движение бе точен за крайното 1:3.

С тази победа Шалке 04 прекъсна серията си без успех от началото на кампанията и събра актив от 4 точки, записвайки една победа, едно равенство и една загуба. Унион от своя страна продължава негативната си серия без победа в Бундеслигата, като остава с актив от едва 1 точка след първите три кръга. В моментното класиране след този мач Шалке 04 се изкачва временно на 7-мо място, докато Унион заема 15-та позиция в таблицата.

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