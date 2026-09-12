Разследват Депай за обиден жест в Копа Либертадорес

Мемфис Депай, крилото на Коринтианс, е изправен пред дисциплинарно производство от КОНМЕБОЛ, след като направи жест, определен като „обиден“ по време на мач от Копа Либертадорес.

32-годишният футболист, бивш играч на Манчестър Юнайтед, беше забелязан да показва среден пръст на феновете на Естудиантес в първия мач от четвъртфиналите на турнира, който завърши наравно 1:1.

Моментът беше заснет, след като Кайо Сезар отбеляза изравнителния гол през второто полувреме: докато празнуваше със съотборниците си, нидерландецът показа среден пръст на привържениците на домакините.

Реакцията на феновете на Естудиантес беше незабавна, придружена от освирквания и хвърляне на предмети.

Междувременно клубът информира, че е подал жалба до дисциплинарната комисия на КОНМЕБОЛ — „жалба относно обидните жестове, направени от противниковия играч Мемфис Депай, които безспорно бяха насочени към нашите трибуни“.

От своя страна Коринтианс застана в защита на своя играч, твърдейки, че евентуално наказание за реванша е малко вероятно. Бразилският клуб обясни, че крайният срок за подаване на защитата изтича един ден след решаващия четвъртфинален мач, така че евентуално наказание ще настъпи по-късно.

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