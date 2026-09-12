Реал Мадрид с рекорден таван на заплатите в Ла Лига

С приключването на летния трансферен прозорец, Ла Лига публикува „Лимитите за разходи на отбора (LCPD)“, по-известни като тавани на заплатите. Те показват колко може да похарчи всеки отбор за състава си спрямо приходите, инвестициите и задълженията си. Реал Мадрид продължава да доминира в списъка с таваните на заплатите за сезон 2026-2027, но Барселона излезе от „блатото“ на финансовите затруднения. Атлетико Мадрид е по-назад в челната тройка на испанската Примера Дивисион, докато Севиля потъва.

Това е картината от втория редовен годишен доклад за тавана на заплатите, представен от Ла Лига, публикуван след двата трансферни периода през февруари и септември. Правилата за финансов феърплей на Ла Лига остават строги и се спазват, както уточнява вестник „Марка“.

В тази последна актуализация Барселона, която се върна към правилото 1:1, продължава да увеличава своя лимит, нараствайки от 432 милиона евро през последния зимен трансферен прозорец до 582 милиона. Въпреки това, тя все още изостава от съперника си Реал Мадрид, който, както и в последните трансферни периоди, е клубът с най-голям лимит за разходи.

Таванът на „белите“ нарасна от 761 милиона евро през последните два трансферни прозореца до рекордните 832 милиона! Хавиер Гомес, генерален корпоративен директор на Ла Лига, обясни увеличението: „Съгласно правилата, клубовете, които отговарят на определени финансови съотношения, могат да използват спестявания от предходни години, за да увеличат своя лимит. Могат да поискат увеличение до 25%“.

💰 LaLiga hace oficial el LCPD de los clubes de Primera y Segunda



🥇 El Madrid es el club con el mayor límite, con 832.786.000€



🥈 La cifra del Barça asciende a 582.769.000€



🔚 El Sevilla, con poco más de 20 millones de euroshttps://t.co/Y5QBcgNrNv — Tiempo de Juego (@tjcope) September 10, 2026

В случая на Барселона, обяснението е, че приходите са се увеличили с връщането на „Камп Ноу“, структурните разходи са „по-стабилни“, а загубите са възстановени.

Лимитите се определят чрез балансиране на приходите и разходите и се отнасят за състава и персонала на първия отбор. Реал Мадрид, с приходи, надхвърлящи един милиард за три години, нарасна от 761 на 832 милиона евро спрямо февруари.

„Барселона ще достигне прага от един милиард приходи през финансовата 2025-2026 година и е нараснала от 432 на 582 милиона, но трябва да се има предвид, че преди няколко години беше -144. Въпреки това, отново се очакват трудни времена за Барса, тъй като през сезон 2027-28 ще трябва да се върне на „Монтжуик“, предвид това, че трябва да се монтира покривът“, уточнява цитираният вестник.

На трето място е Атлетико Мадрид, който би могъл да похарчи 336 милиона евро за състава, според данните, предоставени през зимния трансферен прозорец, но сега има лимит от 361 милиона.

Севиля остава отборът от Ла Лига с най-нисък таван на заплатите, само 20 милиона евро. Четири отбора от Сегунда Дивисион (Жирона, Майорка, Леганес и Овиедо) имат по-висок таван на заплатите от андалусийския отбор. Малага (33 милиона евро) и Алавес (43 милиона евро) ги следват по-надолу.

Депортиво Ла Коруня, наскоро промотиран, има таван на заплатите от 64 милиона евро, повече от отбори като Осасуна, Еспаньол, Елче, Райо Валекано и Хетафе. Като цяло, кумулативният лимит за отборите от Ла Лига се е увеличил с 15% спрямо миналата година.

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Снимки: Gettyimages