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Черен картон: последната революция във футбола

  • 11 сеп 2026 | 17:12
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Черен картон: последната революция във футбола

Тормозът и натискът, упражняван от родители и зрители върху децата, не спира и остава една от основните цели за изкореняване от страна на футболните федерации. Една от тях - Румънската футболна федерация (РФФ), въведе нова дисциплинарна процедура за юношеските състезания (категории от под 7 до под 16 години), която представя безпрецедентен елемент във футбола: черен картон.

След като през 2024 г. прие промени в Дисциплинарния правилник, включващи глоби между 2000 и 4000 евро и отнемане на лиценз за срок от 1 до 3 години, РФФ насочи вниманието си към поведението на много от родителите на играчите. Поради тази причина на 11 септември 2026 г. Извънредният комитет одобри въвеждането на черния картон.

Към момента РФФ е единствената футболна федерация в света, която въвежда картон, предназначен изключително за санкциониране на неподходящо поведение на зрителите по трибуните. Целта е „децата да не стават жертва на амбициите, натиска или разочарованията на възрастните по трибуните“. „Черният картон е визуалният сигнал, чрез който съдията съобщава недвусмислено, че даден мач е окончателно прекратен поради неподходящо поведение на зрители или родители. Обидното поведение не само влияе върху развитието на мача, но може да има и преки последици за децата и целия отбор“, информираха от Румънската федерация.

Как се прилага?
Новата процедура се прилага, когато съдията забележи неподходящо поведение от страна на зрителите или родителите, или когато четвъртият съдия, ако има такъв, или друго длъжностно лице на мача го информира за това.

В тези случаи реферът ще прилага последователно следните мерки:

Стъпка 1 – Предупреждение: Съдията временно спира мача и моли треньорите да се обърнат директно към своите привърженици или родителите, за да прекратят незабавно разправиите. Ако има озвучителна система, ще бъдат направени и съобщения към зрителите.

Стъпка 2 – Временно спиране на мача за 10 минути: Ако поведението продължи, съдията спира мача за 10 минути и изпраща отборите в съблекалните. През това време треньорите отново ще се опитат да коригират тези грешки на зрителите.

Стъпка 3 – Показване на черен картон и окончателно прекратяване на мача: Ако след подновяването на играта обидното поведение продължи, съдията свири край на мача. Срещата се прекратява окончателно и не може да бъде подновена.

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