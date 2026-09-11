Асен Николов за ФИБА Къп пред Sportal.bg: Със сигурност ще ни бъде доста тежко, но не се предаваме

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Асен Николов застана пред камерата на Sportal.bg, за да отговори на въпроси за подготовката, сезона в Sesame НБЛ и съперниците във ФИБА Къп. Той коментира и участието на Балкан в ЕвроКъп и присъствието на Евролигата в България.

- След десетина дни тренировки, как ви се струва отборът?

- Все още е рано да кажем, тепърва се опознаваме. Самият състав претърпя промени, напуснаха ни четирима основни играчи и сега сме в една фаза на подготовката, където отделяме повече внимание на физическата подготовка. По-малко сме в зала и това не ми дава възможност да си изваждаме някакви изводи относно играчите, как ще се стиковат с останалите и ще е необходимо време.

- Казахте, че четирима от основните играчи са ви напуснали, но задържахте Девърл Рамзи. Колко важно беше това?

⁃ Това беше наша цел още в течение на предишния сезон - да се опитаме на всяка цена да го задържим, тъй като се виждаше в течение на сезона, че е един от основните ни мотори. Освен това много ни помага и в самия тренировъчен процес и затова като треньорски щаб изказахме желание пред ръководството, че трябва да се опитаме на всяка цена да го задържим и се радваме, че успяхме.

- Виждате ли малко повече емоции преди началото на новия сезон с оглед на това, че ще играете и в евротурнирите?

- Може би повече в българските играчи, които успяха да постигнат това през изминалия сезон… Със сигурност това е едно предизвикателство за нас, тъй като както предния сезон играчите ни не бяха играли финал, сега сме в ситуация, в която сме с играчи, които никога не са играли в евротурнири. Една неизвестност е за нас как ще се справим, но се надявам да се адаптираме добре в течение на сезона, тъй като до Нова година ще ни бъде много трудно в този цикъл пътувания-мачове. Няма да имаме време за достатъчно тренировъчен процес и да надграждаме отбора, затова ще се опитаме в самата подготовка да свършим основната част от нещата, които ще изискваме от самите играчи като индивидуалности и като отбор.

- Отборите в Sesame Национална баскетболна лига през този сезон ще бъдат доста повече -14. Отдавна не сме виждали такъв брой в първенството, а главното е, че се завръща ЦСКА, а с това и Вечното дерби в баскетбола. Колко важно беше да се случи това и колко е хубаво увеличаването на отборите?

⁃ Има две мнения. Със сигурност е много хубаво да виждаме отново в елита имена като ЦСКА, като Ямбол, които са отбори с традиции. Поздравявам и останалите отбори, които се включиха. От друга гледна точка, така като имах обмяна на информация с треньорите на отборите е много трудно за всеки треньор да си селектира отбора, особено откъм български играчи. Предстои ни един сезон, който с толкова много отбори също ще е нещо ново за лигата. Надявам се да е за добро, със сигурност ще има дербита, което също ще повиши интереса към лигата, но се надявам и като качества да надграждаме.

- Как Ви се струва групата на Локомотив за ФИБА Къп?

- Отборите, с които сме в една група със сигурност са отбори, които са с доста по-сериозни бюджета, с доста големи традиции в Европа. Със сигурност ще ни бъде доста тежко, но не се предаваме. Ние показахме и в сезона, който беше първи за нас в лигата, че умеем да се адаптираме и в никакъв случай няма да се предаваме, а ще се опитаме да се борим с всеки един от тези отбори.

*Цялото интервю с Асен Николов, гледайте в нашето видео!

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