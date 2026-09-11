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  3. Асен Николов за ФИБА Къп пред Sportal.bg: Със сигурност ще ни бъде доста тежко, но не се предаваме

Асен Николов за ФИБА Къп пред Sportal.bg: Със сигурност ще ни бъде доста тежко, но не се предаваме

  • 11 сеп 2026 | 18:02
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Старши треньорът на Локомотив Пловдив Асен Николов застана пред камерата на Sportal.bg, за да отговори на въпроси за подготовката, сезона в Sesame НБЛ и съперниците във ФИБА Къп. Той коментира и участието на Балкан в ЕвроКъп и присъствието на Евролигата в България.

- След десетина дни тренировки, как ви се струва отборът?
- Все още е рано да кажем, тепърва се опознаваме. Самият състав претърпя промени, напуснаха ни четирима основни играчи и сега сме в една фаза на подготовката, където отделяме повече внимание на физическата подготовка. По-малко сме в зала и това не ми дава възможност да си изваждаме някакви изводи относно играчите, как ще се стиковат с останалите и ще е необходимо време.

- Казахте, че четирима от основните играчи са ви напуснали, но задържахте Девърл Рамзи. Колко важно беше това?
⁃ Това беше наша цел още в течение на предишния сезон - да се опитаме на всяка цена да го задържим, тъй като се виждаше в течение на сезона, че е един от основните ни мотори. Освен това много ни помага и в самия тренировъчен процес и затова като треньорски щаб изказахме желание пред ръководството, че трябва да се опитаме на всяка цена да го задържим и се радваме, че успяхме.

- Виждате ли малко повече емоции преди началото на новия сезон с оглед на това, че ще играете и в евротурнирите?
- Може би повече в българските играчи, които успяха да постигнат това през изминалия сезон… Със сигурност това е едно предизвикателство за нас, тъй като както предния сезон играчите ни не бяха играли финал, сега сме в ситуация, в която сме с играчи, които никога не са играли в евротурнири. Една неизвестност е за нас как ще се справим, но се надявам да се адаптираме добре в течение на сезона, тъй като до Нова година ще ни бъде много трудно в този цикъл пътувания-мачове. Няма да имаме време за достатъчно тренировъчен процес и да надграждаме отбора, затова ще се опитаме в самата подготовка да свършим основната част от нещата, които ще изискваме от самите играчи като индивидуалности и като отбор. 

- Отборите в Sesame Национална баскетболна лига през този сезон ще бъдат доста повече -14. Отдавна не сме виждали такъв брой в първенството, а главното е, че се завръща ЦСКА, а с това и Вечното дерби в баскетбола. Колко важно беше да се случи това и колко е хубаво увеличаването на отборите?
⁃ Има две мнения. Със сигурност е много хубаво да виждаме отново в елита имена като ЦСКА, като Ямбол, които са отбори с традиции. Поздравявам и останалите отбори, които се включиха. От друга гледна точка, така като имах обмяна на информация с треньорите на отборите е много трудно за всеки треньор да си селектира отбора, особено откъм български играчи. Предстои ни един сезон, който с толкова много отбори също ще е нещо ново за лигата. Надявам се да е за добро, със сигурност ще има дербита, което също ще повиши интереса към лигата, но се надявам и като качества да надграждаме. 

- Как Ви се струва групата на Локомотив за ФИБА Къп?
- Отборите, с които сме в една група със сигурност са отбори, които са с доста по-сериозни бюджета, с доста големи традиции в Европа. Със сигурност ще ни бъде доста тежко, но не се предаваме. Ние показахме и в сезона, който беше първи за нас в лигата, че умеем да се адаптираме и в никакъв случай няма да се предаваме, а ще се опитаме да се борим с всеки един от тези отбори. 

*Цялото интервю с Асен Николов, гледайте в нашето видео!

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