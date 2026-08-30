Състезател по триатлон оцеля след атака на алигатор, използвайки брутален трик

Състезател по триатлон, нападнат от алигатор по време на тренировка за състезание, успя да се измъкне от смъртоносната хватка на съществото, като стиснал окото му.

Джонатан Бръни плувал в река Савана, след като пътувал до границата между Джорджия и Южна Каролина, за да се подготви за предстоящо събитие от сериите "Айрънмен“.

Той планирал лек тренировъчен ден, съчетан с работата му като треньор, водейки група атлети, които подготвя, в Огъста.

Бръни повел групата в "приятно, леко плуване в зона две, с нисък пулс“ и използвал лявата си страна, за да диша и да наблюдава по време на загребването.

Тогава обаче усетил удар в десния си лакът. Първоначално помислил огромния алигатор за дънер, преди да осъзнае какво се случва и да изпадне в паника.

Бръни споделя: "Дори не си помислих за алигатор.“

"Мислех си: "Добре, голям дънер, носещ се по реката.“ Но тогава погледнах надясно. И си казах: "Добре, това е много по-лошо от дънер.“ Това нещо е достатъчно голямо, за да се преобърне и да ми откъсне ръката, ако не се измъкна бързо.“

Тогава Бръни си спомнил техника, която научил от телевизионни предавания – че очите им са чувствителни. Той приложил бруталния метод с бърза мисъл, което в крайна сметка го спасило.

Той обясни: "Нанесох два умерени удара, но това не помогна... Аз се плъзнах нагоре по муцуната и стиснах окото.“

За щастие, никой от атлетите му не е бил ухапан от алигатора, тъй като всички успели да излязат от водата. Случаен минувач се обадил на 911, тъй като никой от плувците не носел телефона си.

Един от приятелите на Бръни успял да използва въжето от плувен буй, за да спре кървенето, преди да пристигнат екипите на спешна помощ, тъй като спортистът започнал да се чувства замаян, а ръката му изстивала.

"Полицаите пристигнаха на мястото доста бързо. Искам да кажа, в рамките на няколко минути чух сирените им“, спомня си Бръни. "Те всъщност превързаха ръката ми. Големи адмирации за тях, че знаеха какво да правят. А след това дойде и линейката.“

Оттогава той е получил разрешение да се състезава в предстоящото събитие и настоява, че няма да се поколебае да се върне във водата, където се е случило ужасяващото му преживяване.

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Снимки: Gettyimages