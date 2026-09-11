ЦСКА обяви програмата на предсезонните си мачове, утре посреща Миньор 2015

Отборът на ЦСКА обяви програмата на контролните си срещи преди началото на сезон 2026/2027 в Sesame Национална баскетболна лига.

"Червените" ще приемат Миньор 2015 на 12 септември (събота) в своята зала в София, а мачът е с начален час 18:00.

На 16 септември (сряда) от 17:00 часа, отново в залата на ЦСКА в столицата, състезателите, водени от старши треньора Йордан Бозов, ще се изправят срещу Ботев Академик.

Следват контроли с Берое и Ботев 2012 Враца, съответно на 20 и 26 септември, а на 2 и 3 октомври ЦСКА ще участва на турнира "Пенка Стоянова" в Пловдив.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов