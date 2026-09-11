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ФА глоби Хъл Сити заради дискриминационни скандирания в мача с Челси

  • 11 сеп 2026 | 15:58
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ФА глоби Хъл Сити заради дискриминационни скандирания в мача с Челси

Хъл Сити беше глобен с 30 000 британски лири от Футболната асоциация на Англия (ФА) за дискриминационни скандирания по време на загубата срещу Челси за Купата на Футболната асоциация през февруари.

Независима регулаторна комисия наложи план за действие на клуба, след като не успя да предотврати обидни викове, въпреки многобройните предупреждения по озвучителната система.

"Клубът домакин не е успял да гарантира, че привърженици му няма да използват неприлични и обидни скандирани към противника", се казва в съобщението на ФА.

Обидни скандирания се чуха в части от домакинската публика през първото полувреме на мача от миналия сезон, спечелен от Челси с 4:0, което доведе до съобщение по озвучителната система, призоваващо привържениците да спрат.

През втората част беше направено още едно съобщение, потвърждаващо, че са предприети действия, включително и извършени арести. От Хъл Сити признаха за обвиненията.

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