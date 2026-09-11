Академик Бултекс 99 се обедини с футболния отбор и стана Ботев

Отборът на Академик Бултекс 99 смени името си и от днес вече е Ботев Академик, като по всичко личи, че това е и обединение с футболния клуб на "канарчетата", съдейки по логото на тима.

"Традицията среща бъдещето! От 1948 година изграждаме баскетбол в Пловдив. Днес правим следваща крачка – за да може още повече деца да играят, още повече хора да бъдат част от общността ни и историята ни да има бъдеще. С това обединение историята на Академик няма да бъде загубена. Създаваме още една сцена, на която да живее ботевисткият дух. Благодарение на проекта за новият ни тренировъчен център ще изградим дом за бъдещите поколения. Пловдив заслужава силен баскетбол. Ние инвестираме в деца, спорт и инфраструктура. Академик Пловдив -1948г. – 2026г., Ботев Академик - от 2026г. Продължаваме историята. Създаваме бъдеще.“, написаха от пловдивския клуб в профилите си в социалните мрежи Инстаграм и Фейсбук.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google