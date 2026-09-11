Берое ще играе две контроли срещу румънския Александрия

Женският баскетболен отбор на Берое обяви промяна в плана си за подготовка. Четиристранният турнир в Румъния през уикенда, в който тимът щеше да участва няма да се състои и вместо това старозагорки ще изиграят две контроли срещу местния Александрия.

Първата проверка е насрочена за събота (12 сепетември) от 19:00 часа, а втората - в неделя от 14:00 часа.

Според обявената предварителна програма на Берое следващата контрола ще бъде на 16 септември в Стара Загора срещу сръбския УЗКК Студент (Ниш). Това е и последната проверка преди началото на сезона.

Първият официален мач на тима е на 24 септември срещу испанския Бакси Ферол от квалификациите на Еврокъп.

Днес мъжкият баскетболен Берое излиза срещу Ямбол като гост в първата си проверка от предсезонната подготовка. Мачът в зала „Диана“ започва в 18 часа.

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