Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Берое ще играе две контроли срещу румънския Александрия

Берое ще играе две контроли срещу румънския Александрия

  • 11 сеп 2026 | 11:30
  • 273
  • 0
Берое ще играе две контроли срещу румънския Александрия

Женският баскетболен отбор на Берое обяви промяна в плана си за подготовка. Четиристранният турнир в Румъния през уикенда, в който тимът щеше да участва няма да се състои и вместо това старозагорки ще изиграят две контроли срещу местния Александрия.

Първата проверка е насрочена за събота (12 сепетември) от 19:00 часа, а втората - в неделя от 14:00 часа.

Според обявената предварителна програма на Берое следващата контрола ще бъде на 16 септември в Стара Загора срещу сръбския УЗКК Студент (Ниш). Това е и последната проверка преди началото на сезона.

Първият официален мач на тима е на 24 септември срещу испанския Бакси Ферол от квалификациите на Еврокъп.

Днес мъжкият баскетболен Берое излиза срещу Ямбол като гост в първата си проверка от предсезонната подготовка. Мачът в зала „Диана“ започва в 18 часа.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Йокич няма намерение скоро да се отказва от националния отбор на Сърбия

Йокич няма намерение скоро да се отказва от националния отбор на Сърбия

  • 11 сеп 2026 | 06:26
  • 775
  • 0
Испания е на полуфинал на Световното по баскетбол за жени след успех над Австралия

Испания е на полуфинал на Световното по баскетбол за жени след успех над Австралия

  • 11 сеп 2026 | 01:36
  • 1450
  • 0
Локомотив Пловдив тренира на пълни обороти за началото на лудия си сезон

Локомотив Пловдив тренира на пълни обороти за началото на лудия си сезон

  • 10 сеп 2026 | 21:39
  • 2501
  • 1
Франция срещу Германия на полуфиналите на световното по баскетбол за жени

Франция срещу Германия на полуфиналите на световното по баскетбол за жени

  • 10 сеп 2026 | 21:23
  • 1718
  • 0
Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за участието във ФИБА Къп, президентските избори в БФБаскетбол и новата зала

Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за участието във ФИБА Къп, президентските избори в БФБаскетбол и новата зала

  • 10 сеп 2026 | 21:20
  • 6786
  • 2
Александър Везенков: Индивидуалните отличия са чудесни, но...

Александър Везенков: Индивидуалните отличия са чудесни, но...

  • 10 сеп 2026 | 18:15
  • 1190
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

БФС и ПФЛ анонсираха Купата на Елита, Лудогорец отсъства

БФС и ПФЛ анонсираха Купата на Елита, Лудогорец отсъства

  • 11 сеп 2026 | 10:29
  • 11054
  • 51
България излиза срещу Португалия на Евроволей 2026

България излиза срещу Португалия на Евроволей 2026

  • 11 сеп 2026 | 07:01
  • 9741
  • 15
Черно море и Локо (Сф) мятат пояса за точки

Черно море и Локо (Сф) мятат пояса за точки

  • 11 сеп 2026 | 07:50
  • 4463
  • 11
Янев с историческо постижение за Суперкупата на България

Янев с историческо постижение за Суперкупата на България

  • 11 сеп 2026 | 08:48
  • 8064
  • 21
Локомотив (Сф) без Любо Пенев и на "Тича"

Локомотив (Сф) без Любо Пенев и на "Тича"

  • 11 сеп 2026 | 09:56
  • 7200
  • 5
Дани Моралес с уникално назначение в ЦСКА

Дани Моралес с уникално назначение в ЦСКА

  • 11 сеп 2026 | 09:38
  • 11773
  • 17