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Политехника подписа с 19-годишен плеймейкър

  • 11 сеп 2026 | 10:47
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Политехника подписа с 19-годишен плеймейкър

Отборът на Политехника продължава да дава възможност на перспективни български състезатели да развиват своя потенциал на най-високото ниво. Сега към състава на отбора за дебютния сезон в Sesame Национална баскетболна лига се присъединява 19-годишният плеймейкър Любомир Матев.

Роденият в Ботевград баскетболист е висок 188 см. Развитието му преминава през Балкан, Локомотив София и една от най-успешните школи в страната - БУБА Баскетбол, информираха от Политехника в социалните мрежи.

През сезон 2025/2026 Матев е капитан на отбора на БУБА до 19 години и един от неговите водещи реализатори. Тимът завършва на трето място в държавното първенство, а баскетболистът отбелязва 13 точки при категоричната победа със 104-79 над Спартак Плевен в мача за бронзовите медали. По-рано през сезона той реализира 17 точки срещу същия съперник при успеха с 87-68, с който БУБА приключва тази фаза от шампионата с 10 победи в 14 срещи.

Силното представяне на Любомир Матев му носи място в националния отбор на България до 20 години за Европейското първенство, Дивизия B, проведено през лятото в Братислава. Там той записва първите си точки с националния екип при убедителната победа с 94-54 над Дания.

"В лицето на Матев Политехника привлича млад български гард с лидерски качества, опит като капитан и желание да направи следващата важна крачка в своето развитие. Неговото присъединяване е още едно доказателство за посоката, която сме избрали - да изградим конкурентен професионален отбор и едновременно с това да предоставяме реален път за развитие и реализация на талантливи български баскетболисти.

Добре дошъл в семейството, Любо! Пожелаваме ти здраве, успешен сезон и много незабравими моменти с лилаво-оранжевия екип", добавиха от клуба в официалния си профил в социалната мрежа Фейсбук.

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