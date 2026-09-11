Лидерите са под напрежение: Битката в B дивизия обещава да бъде една от най-непредвидимите във Варна

Републиканското първенство във Варна наближава, а една от най-интересните битки този уикенд ще бъде тази в B дивизия – най-масовата част от националната система.До последните регистрации остават броени часове, а жребия ще бъде изтеглен в 20:00 часа.

Начело в ранглистата пристига Желязко Бахчеванов от Пловдив – състезателят, срещу когото всички ще искат да покажат най-доброто си.

– Как се влиза в турнир като №1?



Желязко Бахчеванов:„Да си първи е приятно, но означава, че всички гледат към теб. Не идвам във Варна да пазя мястото си. Идвам да спечеля.“

На втора позиция е Климент Велев от Габрово, който е достатъчно близо до върха, за да знае, че един силен турнир може да промени всичко.

– Мислиш ли за първото място?



Климент Велев:„Разликите са малки и един турнир може да обърне цялото подреждане. Знам какво трябва да направя.“

Трети влиза Венцислав Даскалов от Пловдив, който също остава директно в битката за лидерските позиции.

– Къде е най-голямата опасност в B дивизия?



Венцислав Даскалов:„Няма лесни мачове. Има много хора, които могат да направят силен турнир и точно това я прави толкова непредвидима.“

Тримата водят ранглистата, но зад тях идва сериозна група претенденти. Именно това вече беше заложено и в първоначалната ни концепция за B дивизията – лидерите са отпред, но един силен уикенд е достатъчен, за да се появи нов кандидат за върха.

Сред най-интересните имена е 15-годишният Георги Терзийски, който съвсем наскоро завърши трети на силен международен турнир при състезателите до 16 години. Във Варна младият талант ще има възможност да покаже докъде е стигнал вече и срещу далеч по-опитни съперници.

Цветан Петков от Габрово също е сред хората, които могат сериозно да объркат сметките на лидерите.

Същото важи и за Николай Динев от София – още едно име, което не трябва да бъде подценявано, когато започнат директните елиминации.

Така преди първия удар въпросите са повече от отговорите.

Ще издържи ли Желязко напрежението на №1?

Ще успее ли Климент да атакува върха?

Ще направи ли Венцислав крачката напред?

Или точно във Варна ще се появи новото име, което ще разбие подреждането?

Битката в B дивизия започва този уикенд във Варна.

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